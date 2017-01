Errejón defensarà la seva posició fina al final encara que això comporti la seva sortida del partit

Íñigo Errejón, secretari polític de Podem, ha afirmat que " quan un assumeix la defensa" d'una posició concreta, ho ha de fer assumint "totes les conseqüències" i que això podria derivar en un "canvi de posicions" dins del partit lila. Tanmateix, Errejón ha volgut remarcar que en política tothom està "de pas" i que l'únic que ha d'importar és l'organització.

En una entrevista a La Sexta, Errejón ha assegurat que defensarà les seves idees encara que això pugui suposar el seu cessament del partit, i també ha dit que ja es veurà "en quina posició queda cadascú" després de la segona Assemblea Ciutadana que Podem farà a Vistalegre. Al ser preguntat per si descarta la seva sortida del partit, Errejón afirma que " tots estem de pas i quan entrem en política no ho fem per tota la vida".

Sobre el futur de Podem, Errejón ha afirmat que la construcció d'un partit "fort" passa perquè " no tingui un nom propi" i ha afegit que les discussions internes han de ser "sobre Espanya". Errejón creu que la "maduració" de Podem és convertir-se en una força amb "cultura política" en la qual no hi hagi ningú "imprescindible" i ha volgut remarcar que "això no és una crítica".

Errejón ha afirmat que ell i el líder del partit, Pablo Iglesias "parlem amb freqüència" però en privat, i ha afegit que el partit no ha adquirit "la cultura política de l'enemic intern" pròpia de "la vella política". Errejón ha conclòs que els seus adversaris volen " un Podem enfronat".

Una campanya "sense sentit"

Errejón, també ha afirmat que els que van impulsar la campanya #ÍñigoAsÍNo, ja s'han adonat que era " un sense sentit" i ha afegit que no entén com hi ha part de la militància que vulgui perdre el temps d'aquesta manera.