Errejón exigeix que Podem corregeixi el seu rumb i no s'arraconi a l'esquerra

La pugna entre els dos principals dirigents de Podem s'ha plasmat en els documents polítics que han presentat aquest divendres el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el número dos del partit, Iñigo Errejón.

Mentre Iglesias ha proposat un partit a l'"ofensiva" per "prendre" La Moncloa el 2020 -és a dir, seguir amb el rumb de l'"assalt als cels"-, Errejón creu que la propera Assemblea Ciutadana ha de servir per "corregir el rumb dels últims mesos", abandonar els cops d'efecte i tornar a disputar el "sentit comú" i apel·la a recuperar la iniciativa política sense tancar o arraconar-en l'esquerra.

"No necessiten domesticar-nos, en tenen prou amb arraconar-nos i deixar-nos una còmoda i folklòrica existència a la cantonada esquerra del tauler, fora i impotent davant la seva reconstrucció del sistema", assenyala l'esborrany del document polític que Errejón presenta des de la plataforma "Recuperar la il·lusió" i s'ha fet públic aquest divendres.

El text amb el títol "Desplegar les espelmes: 1 Podem per governar", s'obre ara al debat i a les aportacions de les assemblees territorials amb cercles de tot l'Estat que comencen aquest cap de setmana.

Els 'errejonistas' aposten per recuperar la iniciativa política, i demostrar que podem és capaç de pressionar al Govern, "liderar acords" i instal·lar temes en l'agenda política.

En definitiva, mostrés com una força política de "futur", de Govern i no una "força de resistència" i adverteixen: "No podem quedar-nos ara tancats després dels murs del cordó de seguretat "constitucionalista" que busca aïllar-nos com falca de protesta. Tenim davant nostre la possibilitat de vèncer".