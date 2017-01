Errejón insta Iglesias a acabar amb la "lògica del tot o res" a Podem

Íñigo Errejón està convençut que Podem ha d'entrar en una altra fase. El número dos del partit lila, en plena pugna amb el secretari general, Pablo Iglesias, ha apostat aquest dimarts en una entrevista a Antena 3 a canviar l'estratègia de Podem –que ha servit per irrompre a les institucions– per construir una "alternativa" política capaç de governar a Espanya.

Per a Errejón, s'ha acabat l'etapa en què Podem va haver de "construir-se a tota velocitat" i, per tant, ha de modificar-se també la forma organitzativa. "S'ha d'acabar la lògica del tot o res, i amb la del amb mi o contra mi", ha dit Errejón, en referència a les formes internes que ha tingut fins ara Iglesias.

El número dos ha argumentat que en els inicis de Podem calia "sacsejar" el tauler de joc espanyol i que per a això ha servit la lògica del "plebiscit" i la forma organitzativa centrada en el secretari general. Però "ara toca un model diferent de formació política".

Errejón ha apostat perquè el secretari general tingui menys poder i amb més diversificació d'opinions en el si del partit.

Tot i que Errejón no discuteix el lideratge de Pablo Iglesias, ha assegurat que cal debatre sobre el rumb. De cara al congrés de Vistalegre II, ha apostat pel diàleg de les dues posicions per tal de trobar un consens entre les diferents formes de veure el futur del partit. "No ens reptem, sinó que discutim", ha dit.

Errejón, "dolgut"

El número dos també s'ha referit a la campanya que l'entorn d'Iglesias va fer a través de les xarxes socials contra ell amb l'etiqueta #AsínoErrejón. "Em va doldre políticament i personalment", ha admès, i assegura, però, que a qui ha fet "més mal" aquesta estratègia és al mateix sector d'Iglesias.

Segons el número dos, si s'entra en aquesta dinàmica s'acaba imposant la por a la crítica. "Això propiciaria un Podem més petit", ha assegurat, titllant d'"error" la campanya que van organitzar contra ell.