Errejón reclama limitar el poder d’Iglesias i blindar Podem d’una fusió amb IU

“Engabiar Pablo Iglesias”, aquesta és l’expressió que el secretari d’organització de Podem, Pablo Echenique, va fer servir després de conèixer la proposta d’organització del partit presentada pel sector partidari d’Íñigo Errejón de cara a l’assemblea ciutadana que ha de refundar el partit el mes que ve. Echenique va demanar “no engabiar” el líder del partit perquè una de les propostes més destacades del document que ahir va publicar la iniciativa Recuperar la Il·lusió, liderada per Íñigo Errejón, proposa limitar el poder de la figura del secretari general.

Errejón demana prendre poders executius a Iglesias i repartir-los entre els diferents òrgans de la formació i limita a sis els anys que es pot ocupar el càrrec. La proposta del secretari polític veta la possibilitat que el secretari general convoqui unilateralment consultes a les bases (com ja ha fet anteriorment) o dissoldre direccions autonòmiques o locals. Errejón proposa que si s’ha de prendre alguna d’aquestes decisions calgui referendar-les amb una majoria qualificada de dos terços. També per garantir “la separació de poders” del partit, la proposta del número dos de Podem inclou la creació d’una comissió de garanties com a òrgan independent.

Garantir la independència del partit

A més, Errejón demana protegir el partit de qualsevol fusió amb altres organitzacions com ara IU. El document reclama un “blindatge democràtic de l’autonomia i la independència de l’organització” amb l’objectiu de garantir que Podem “continua sent una locomotora del canvi”. Un posicionament contrari al que defensa Pablo Iglesias, que, juntament amb el líder d’IU, Alberto Garzón, advoca per estrènyer més la seva aliança.

En l’àmbit autonòmic, la iniciativa dels errejonistes defensa que cada assemblea ciutadana territorial pugui decidir de quina manera es presenta a les eleccions. També dona llibertat per escollir aliances, cosa que avala el procés de confluència en els comuns a Catalunya. El que sí que proposa Errejón és que un cop s’hagin aprovat els documents refundacionals i la renovació dels òrgans interns a escala estatal hi hagi “processos anàlegs en cada comunitat” perquè puguin establir la seva pròpia estructura territorial en un any. La proposta inclou també que el consell ciutadà estatal (màxim òrgan de govern entre assemblees) i l’equip executiu estatal tinguin òrgans equivalents en l’àmbit autonòmic.