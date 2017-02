Errejón reivindica el "tàndem" amb Iglesias mentre aquest el critica

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha presentat aquest dissabte la seva candidatura al Consell Ciutadà com la que "més s'assembla a Espanya" i que representa la veritable "transversalitat", enfront dels que creuen que aquesta significa "semblar-se als partits i els polítics de sempre", en una crítica velada al secretari polític del partit, Íñigo Errejón.

"Us demano que voteu a aquest equip perquè necessitem un Podem transversal, que s'assembli al nostre país i a la gent del nostre país, no als polítics vells i els partits vells", ha dit Iglesias en la presentació de la seva candidatura 'Podem per a totes', que ha tingut lloc a la Fundació Diari Madrid davant unes 200 persones.

Gairebé a la mateixa hora i a poc més de 300 metres, Errejón, presentava la seva candidatura alternativa "Recuperar la il·lusió". Errejón ha demanat a tots els seus companys que no distreguin el debat sobre el rumb polític que ha de tenir la formació habitada amb una discussió de cares, i ha vinculat la fortalesa del partit al "tàndem" que junts formen ell i Pablo Iglesias.

"Som amics, som companys, seguirem junts passi el que passi", ha dit Errejón en la presentació de la seva candidatura per l'Assemblea Ciutadana del pròxim cap de setmana.

Rebut al crit de si es pot! i Pablo, Pablo !, Iglesias ha defensat que Podem necessita "gent valenta que assenyali la veritat" i ha posat èmfasi que la seva candidatura és la que garanteix que "la majoria s'imposi contra els oligarques".