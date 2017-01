Errejón llança la seva pròpia web i sorteja visites guiades amb ell pel Congrés

Si hi ha una consigna que Íñigo Errejón no para de repetir de cara la batalla de Vistalegre II: no ha de ser un debat sobre noms, sinó sobre idees i projectes. Però a només dues setmanes d'un congrés vital per al futur de Podem, el número dos del partit lila -enfrontat a Pablo Iglesias- ha decidit llançar una pàgina web personal per enfortir el seu paper com a líder de cara la batalla definitiva. Des de la primera campanya de les generals que Iglesias, igual que Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, ja en té una. Ara, com si es tractés del líder d'un partit o d'un candidat que es presentés per liderar Podem, ha estrenat la seva pròpia pàgina web.

La pàgina recull informació biogràfica així com propostes del seu equip, Recupera la Ilusión -que també té una pàgina web- per a Vistalegre II. Per dinamitzar els seus seguidors, ofereix l'oportunitat de participar en el sorteig d'una ruta guiada pel Congrés si t'inscrius a la pàgina web. Amb el hashtag #conoceaErrejón, el portaveu de Podem a la cambra baixa ha celebrat el llançament del portal i ha animat tothom a inscriure's. "Inscriu-te a errejon.info i entra en un sorteig per conèixer Íñigo Errejón i la seva activitat al Congrés", diu una imatge que ha llançat el seu equip per les xarxes socials.