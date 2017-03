Escepticisme al Govern davant l’oferta de Rajoy

Quines inversions en infraestructures podria anunciar avui Mariano Rajoy per convèncer els catalans indecisos amb la independència? ¿El desdoblament de la línia R3 (Montcada-Vic) de Rodalies? ¿La construcció d’un altre túnel sota Barcelona per alleugerir la congestió dels actuals? O el desdoblament de la N-340 de Vallirana a l’Ebre o de la N-240 de Montblanc a Lleida? I si anuncia alguna d’aquestes inversions -que no estan sobre la taula-, ¿concretarà diners i data d’execució? L’escepticisme del Govern amb el que pugui prometre el president del govern espanyol avui en les jornades sobre infraestructures al Palau de Congressos de Catalunya és molt gran. Ahir el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va explicar a TV3 que Rajoy “anunciarà inversions importants i necessàries que des de fa temps s’havien de fer a Catalunya”, i va posar com a exemple el corredor mediterrani i Rodalies. En una entrevista a La Vanguardia, el president del govern espanyol assegura que la inversió de l’Estat en Rodalies serà de 1.900 milions d’euros en aquest mandat.

El Govern, però, no creu que aquesta promesa i les altres que pugui fer Rajoy avui es compleixin. “Cadascú té la credibilitat que té i que s’ha guanyat”. Així va respondre el vicepresident, Oriol Junqueras, preguntat per què podria oferir Rajoy. El govern espanyol va convidar Junqueras a l’acte d’avui -com a president en funcions-, però ell ho ha delegat en una altra persona de la conselleria d’Economia, el president de l’empresa Infraestructures.cat, Joan Jaume Oms. Fonts del departament expliquen que al vicepresident li tocarà avui presidir la reunió del Govern dels dimarts en substitució de Carles Puigdemont, de viatge oficial als Estats Units, i per això no podia acceptar la invitació.

El màxim representant de la Generalitat serà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull -que participarà en la taula rodona sobre el corredor amb el president de Pimec, Josep González, i el secretari d’estat d’Infraestructures, Julio González-Pomar-, que ahir també va parlar de “dèficit de confiança” en referència al govern espanyol. En un dinar de Tribuna Barcelona, Rull va xifrar en “més de 10.000 milions d’euros” les promeses en matèria d’infraestructures que els diferents governs espanyols no han complert amb Catalunya, comptant carreteres, Rodalies -per exemple el pla 2008-2015, amb un 10% executat- i el corredor mediterrani.

Davant la incredulitat del Govern, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es va mostrar esperançat amb l’oferta de Rajoy. Iceta, però, reclama que sigui “alguna cosa més que paraules i gestos”. El líder dels socialistes catalans va recordar que en aquests últims cinc anys “no és només que no hi hagi hagut diàleg, sinó que no hi ha hagut cap tipus de proposta del PP fins ara que no sigui senzillament posar en mans dels tribunals la qüestió”. “Per tant, si al marge d’inversions hi ha línies concretes, encara millor”, va concloure.

Corredor mediterrani a Madrid

Mariano Rajoy obrirà la jornada sobre infraestructures -amb el nom de Co nnectats al futur - a les 10.30h, i a continuació hi haurà dues taules rodones sobre la liberalització del transport ferroviari i sobre el corredor mediterrani. L’acte el tancarà el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que ahir va assegurar que l’AVE entre Madrid i Castelló forma part d’aquest corredor.