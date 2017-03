Espanya avisa Escòcia que si s'independitza haurà de demanar l'ingrés a la UE

El ministre espanyol d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va advertir ahir dilluns a Escòcia que si de mutu acord amb el Regne Unit acaba sent independent, hauria de "posar-se a la cua" i sol·licitar l'ingrés a la Unió Europea (UE).

Dastis va exposar aquesta postura davant la proposta del Govern escocès de celebrar un segon referèndum d'independència el 2018 o 2109 davant la impossibilitat d'arribar a un acord amb la primera ministra britànica, Theresa May, sobre els termes de la sortida del Regne Unit de la UE, coneguda com brexit.

En una roda de premsa a Lima al costat del seu homòleg peruà, Ricardo Lluna, Dastis va deixar clar que no és possible que Escòcia romangui a la UE si es porta a terme el brexit.

"Si de mutu acord i d'acord amb el règim constitucional aplicable al Regne Unit, Escòcia acabés sent independent, la nostra tesi és que no pot quedar-se a la UE perquè no és membre si no és com a part del Regne Unit", va remarcar el cap de la diplomàcia espanyola.

En aquest cas, Escòcia "hauria de posar-se a la cua, complir els requisits per a l'ingrés i celebrar les negociacions" com a passos previs per a una eventual incorporació a la UE.

Dastis va afirmar que Espanya dóna suport a la integritat del Regne Unit i "no encoratja secessions i divisions en cap dels estats membres".

"Preferim que les coses segueixin com estan", va afegir el ministre a l'espera que es concreti si el Govern britànic invoca aquest mes de març l'article 50 del Tractat de Lisboa per començar el procés del "brexit".

Una vegada que es doni aquest pas, començarà a córrer el termini de dos anys de negociació amb Brussel·les per a la sortida del Regne Unit de la UE.