Una eurodiputada sueca avisa que Espanya vol boicotejar l'acte del Govern a Brusel·les

Bodil Valero, eurodiputada del partit verd suec, ha advertit a través d'un correu electrònic enviat a tots els europarlamentaris, de la intenció del govern espanyol de boicotejar la conferència que oferiran, el pròxim dimarts al Parlament Europeu, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva.

El correu l'ha fet públic via Twitter, l'assessor de l'eurodiputat Ramon Tremosa, Aleix Sarri. En el text, Valero no només confirma la seva assistència sinó que també afirma que " les autoritats espanyoles, tal i com acostumen a fer, tracten d'aturar la conferència". Per la seva banda, l'eurodiputat Ramon Tremosa, assegura que es preveu una gran assistència a l'acte i que això "preocupa" al PP. Tanmateix, no descarta que optin per reprogramar un altre acte a la mateixa hora per evitar que "caps visibles del Parlament Europeu" assisteixin a l'acte sobiranista.

L'eurodiputada sueca @bodilvalero informa tot el Parl. Europeu sobre els intents de boicot d'Espanya contra l'acte pel referèndum català. pic.twitter.com/NwpgafroaB — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 20 de gener de 2017

En aquest conferència, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, explicaran que el govern espanyol es nega a parlar sobre el referèndum encara que a Catalunya hi ha una majoria política i social disposada a que se celebri un referèndum pactat.