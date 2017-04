Espanya no vetaria "d'entrada" l'accés a la UE d'una Escòcia independent

El Parlament escocès ha atorgat aquesta setmana poders al govern d'Edimburg per negociar un segon referèndum d'independència amb el Regne Unit. Una opció que, des de Londres, es veu ara per ara amb escepticisme per la coincidència temporal amb la negociació del Brexit. Si en un futur es concretés aquest segon referèndum i la via independentista acabés capgirant els resultats del 2014, Escòcia ja ha dit que vol formar part de la Unió Europea (UE). I Espanya no s'hi oposaria. El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, afirma en una entrevista al diari El País que el govern espanyol no té cap intenció d'oposar-s'hi. " D'entrada no crec que anem a bloquejar", destaca.

Dastis subratlla que Escòcia quedaria automàticament fora de la UE en cas d'independència -de fet, en quedarà igualment com a conseqüència del Brexit-, però que, com a estat independent, podria demanar-ne l'accés. I aquí és on Espanya no veu inconvenients. El ministre no accepta, però, el paral·lelisme entre Escòcia i Catalunya. "A Escòcia hi va haver un referèndum d'acord amb les lleis. A Espanya no n'hi pot haver d'acord amb la Constitució. Si es modifiqués la Constitució, ja ho veuríem. No crec que siguin casos comparables", conclou.

D'altra banda, Dastis es posiciona a favor d'un Brexit "tou". "Volem un acord equilibrat, raonable i rigorós, però és cert que si marxen del mercat comú i de la unió duanera és difícil que això sigui exactament un Brexit tou. Espanya vol tenir una relació estreta amb el Regne Unit: el més propera possible al que tenim ara".