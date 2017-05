"Esperem que el govern espanyol entengui la bondat de l'oferta": les reaccions a la conferència de Puigdemont

El darrer clam del Govern per pactar un referèndum amb l'Estat ha comptat amb la presència entre el públic de les entitats sobiranistes i de Podem, que ha estat l'únic partit del Congrés que ha assistit a la conferència de Carles Puigdemont a Madrid.

El president de l' ANC, Jordi Sànchez, ha valorat positivament que el Govern mantingui la mà estesa "fins i tot en el temps de descompte" per negociar el referèndum amb Rajoy, però ha alertat que si l'oferta "no és assumida de forma sincera", la "voluntat democràtica" dels ciutadans legitimarà el Parlament i el Govern a "tirar endavant" la votació. Sànchez s'ha mostrat esperançat, un cop acabat el discurs de Puigdemont, Junqueras i Romeva, que el govern espanyol i els partits del Congrés "entenguin la bondat de l'oferta".

Per la seva banda, el president d' Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha explicat que té una "barreja de sensacions", després de constatar que el govern espanyol titlla el fet de posar les urnes "d'antidemocràtic", mentre que la Generalitat proposa la "18a proposta d'acord a l'Estat per consensuar un referèndum".

Pel que fa als comuns, que han acollit a Madrid l'acte de Puigdemont, han demanat al president de la Generalitat que porti la seva proposta al Congrés dels Diputats. L'únic representant de partits espanyols, Pablo Iglesias, ha considerat una qüestió de "normalitat democràtica" que el Govern pugui explicar les seves propostes a Madrid i ha insistit que s'hauria de poder fer un referèndum "legal". "Nosaltres tenim una posició molt clara: no volem que Catalunya marxi d'Espanya, però sí que creiem que hi ha d'haver un referèndum que garanteixi el dret a decidir dels catalans i que sigui legal i verificable", ha afirmat en declaracions recollides per l'ACN.

Al seu torn, el líder dels comuns, Xavier Domènech, després de la conferència a Madrid, ha considerat que "valdria la pena" valorar l'oferta de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, d'anar al Congrés a defensar una reforma de la Constitució. " No és el mateix el Congrés d'ara que el que es va trobar Ibarretxe, ni la situació d'Euskadi no era la mateixa que té ara Catalunya. Val la pena donar la batalla en tots els camps possibles", ha explicat. En tot cas, ha valorat positivament, en declaracions recollides a l'ACN, que el president hagi pogut fer la conferència a Madrid perquè representa una proposta oficial de fer un referèndum acordat.

Des de Lleida, on ha presentat el seu llibre de la tercera via, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat als governs català i espanyol que seguin a dialogar "seriosament". Iceta ha reconegut que l'executiu de Rajoy té, "sens dubte, una gran responsabilitat", però ha subratllat que el Govern també és responsable de "l'absència de diàleg".

Més contundent s'ha mostrat el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que a través de Twitter ha criticat la "percepció democràtica" del president de la Generalitat. "Fer volar l'estat de dret i fer-ho on ell vol, no fos cas que al Congrés no li donin la raó", ha escrit el líder popular.