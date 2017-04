Esplugues fa cua per acomiadar Carme Chacón

Feia anys que vivia a Madrid, però Esplugues de Llobregat ha demostrat avui que segueix sent la ciutat de Carme Chacón, que va morir el diumenge passat als 46 anys. Desenes de persones feien cua fins i fora l'Ajuntament per acomiadar a la socialista davant les seves cendres, que s'han exposat al saló de plens per desig exprés de la família.

Precisament, va ser en aquest plenari on Chacón va començar la seva carrera política, que el 2008 la va portar a convertir-se en la primera Ministra de Defensa de l'Estat. Va ser primera tinent d'alcalde del 1999 al 2003, i va seguir com a regidora fins el 2007, quan va plegar per ocupar la cartera d'habitatge en el primer govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

"No només va néixer aquí, sinó que es va desenvolupar políticament aquí", subratlla Francisco Felipe, que com a president de l'associació de veïns del barri de Finestrelles havia mantingut bastant contacte amb Chacón en els seus anys al consistori.

540x306 Esplugues fa cua per acomiadar Chacón / MANOLO GARCÍA Esplugues fa cua per acomiadar Chacón / MANOLO GARCÍA

A més de familiars, amics i ex companys de feina, també han anat fins a Esplugues diverses cares conegudes del socialisme català, com l'expresident José Montilla; el primer secretari del PSC del Baix Llobregat, Antoni Poveda, i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. També diputats d'altres partits com Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Eduardo Reyes, de Junts pel Sí. Al llarg del matí s'espera que arribi el líder del PSC, Miquel Iceta; consellers del Govern com Meritxell Borràs, Toni Comín i Jordi Jané, i fins i tot l'exministra socialista Leire Pajín.