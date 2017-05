"S'ha fet justícia!": eufòria al PSC per la victòria de Sánchez

Aquest diumenge s'obre una "via d’esperança" al carrer Nicaragua, en paraules d’un membre de l’executiva del PSC, mentre que un càrrec destacat parla fins i tot de l’inci d’una "revolució". "Això és històric!", afegeix. La victòria de Pedro Sánchez era l’opció preferida al partit, tant per a les bases com per a gran part de dirigents, i els socialistes catalans li han donat a Catalunya més del 80% dels vots. Uns vots que buscaven donar compliment a la promesa que el madrileny va dijous passat a Viladecans: “La setmana que ve tornaré a Catalunya, però ja com a secretari general del PSOE”.

A l'espera de les valoracions del primer secretari, Miquel Iceta, que al matí encara repetia el mantra de la neutralitat del PSC a les primàries (condició sine qua non per poder-hi participar), els dirigents que havien donat suport al madrileny -la majoria- no amaguen la seva euforia. "S'ha fet justícia! Ha quedat palès que els partits polítics del segle XXI ja no es poden moure ni teledirigir des dels despatxos", comentava un alcalde de la direcció en privat, i afegeix: "Guanya la millor opció per Catalunya i es pot obrir un escenari interessant de diàleg i entesa".

Conscient de les probabilitats que la baronessa s’imposés en la pugna per liderar Ferraz, Iceta havia marcat distàncies durant la campanya amb l’exsecretari general, al qual fa només vuit mesos s’aferrava amb el seu “alliberans, Pedro!” Els resultats que de les primàries a Catalunya refermen el que ja van revelar els avals: Sánchez era el candidat dels socialistes catalans des que es van unir en la croada contra l’abstenció a la investidura de Mariano Rajoy.

Quan l’aparell va fer caure Sánchez, a més, gairebé també es desfà del PSC, que va haver de gestionar més de quatre mesos de crisi amb el PSOE per haver-se desmarcat el comitè federal votant ‘no a Rajoy’. Deprés d’haver firmat un acord bilateral que reforça la lleialtat del partit català amb les decisions de Madrid i l’obliga a consensuar les seves aliances i coalicions electorals, molts temien Susana Díaz volgués lligar encara més curt el PSC des de la secretaria general. Sánchez, en canvi, havia defensat des del primer moment l’autonomia dels catalans a Ferraz, una idea que havia repetit un cop i un altre en les seves quatre visites a Catalunya durant la campanya.

Un altre dels seus 'leitmotivs' de les darreres setmanes era la defensa de la plurinacionalitat de l’estat. El PSC creu que amb el líder madileny al capdavant del PSOE podrà donar sortida a la seva proposta de reforma de la Constitució en sentit federal, fins ara mancada de suports. Sánchez, que no s’ha estat de defensar alt i clar el reconeixement de Catalunya com a nació (cultural, ha acabat aclarint), s’ha compromès a treballar per millores en el finançament i autogovern de Catalunya mentre no hi hagi una majoria suficient per tocar la carta magna.

Des de l’equip de la presidenta andalusa a Catalunya, lamenten no haver tingut més temps per trencar els tòpics sobre la seva figura, des dels recels que se li atribueixen amb els catalans fins a la seva suposada voluntat d’acostar el PSOE a les tesis del PP. Un alcalde de la direcció recordava aquesta setmana que “el PSC sempre ha estat més a l’esquerra” que el seu partit germà. Els socialistes catalans ni volen ni poden acceptar cap tipus de complicitat amb els populars, pel què se senten molt més còmodes amb la voluntat del nou secretari general de prioritzar l’entesa amb Podem. Al congrés del PSC, de fet, ja es va fixar com a objectiu buscar aliances amb les esquerres, especialment amb els comuns. Un fet que incomodava tant a la gestora com a l’aparell del PSOE.

Conscients que la victòria ajustada de Sánchez obligarà igualment el nou líder -i de retruc al PSC- a enfrontar-se a la vella guàrdia socialista, Iceta deixava clar ja al matí que farà valdre les “posicions i especificitats” del seu partit al congrés del PSOE del juny. Si hores abans de les primàries molts a Nicaragua aguantaven la respiració, aquesta nit han pogut respirar tranquils. La “segona volta de les primàries”, tal com defineix una dirigent del PSC el conclave socialista, d’aquí un mes.