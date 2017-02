Évole respon als polítics catalans que no calen "competències" sinó "voluntat política" per ajudar els refugiats

Continua la polèmica sobre el discurs que Jordi Évole va fer el passat dissabte en el concert per refugiats, en què va acusar les institucions catalanes de poca implicació amb el problema: "Aquest no és un problema de competències, sinó d'incompetències", va assegurar el periodista, una afirmació que va generar polseguera a Twitter, on diversos polítics catalans van criticar-lo. Aquest dilluns, Évole ha recalcat aquestes paraules en un article a 'El Periódico', assegurant que el problema és de " manca de voluntat política", i no de competències. Évole ha retret al govern català, en el seu article, que es " conformi tan ràpid amb l'argument que no té competències", i ha recordat que sí que insisteix en el referèndum malgrat que tampoc té competències per portar-lo a terme.

Alguns membres del govern català, com la consellera de Treball, Dolors Bassa, dirigents d'ERC -entre els quals Gabriel Rufián- i del PDECat, van recordar diumenge a Évole des de les xarxes socials el poc marge de competències de l'executiu català per acollir refugiats, que impedeix l'acollida. "Si no vols incompetència, guanya't la independència", va afirmar Lluís Llach a Twitter. Per la seva banda, membres de la CUP i els comuns van donar suport a Évole. "Cinc anys de crisi, indiferència i 5.000 ofegats l'any donen per parlar d'incompetència, no?", va dir David Fernández.