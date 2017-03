Fachin diu que Albiach "s'autoexpulsa" de Podem Catalunya si manté la candidatura a la confluència

Albano Dante Fachin està decidit a no entrar a la confluència d'esquerres quan falten 48 hores de l'inici de les votacions, malgrat la intervenció de Pablo Iglesias de la setmana passada. Set dies després i moltes negociacions entremig, el líder de Podem Catalunya manté que "no es donen les condicions per participar-hi". Fachin assegura que ja no hi ha temps material per fer marxa enrere en la seva decisió de no entrar a la confluència.

Fachin no ha volgut dir si la presentació d'una llista alternativa de Podem, liderada per Jèssica Albiach, ha sigut el detonant pel nou trencament, però sí que ha dit que els estatuts de Podem diuen que davant decisions d’importància hem de donar la veu a la gent, "i ho vam fer". Per tant, segons ells, Podem Catalunya no es presenta, "però si algú de Podem es vol presentar no podem coartar a ningú. Si algun diputat creu que no s’ha de respectar l’assemblea ciutadana".

Preguntat per si això implicava l'expulsió d'Albiach i els noms de la seva llista del partit, Fachin ha respost: "Això no ha de ser motiu d’expulsió, però qui trenca el contracte és aquesta persona que s’autoexpulsa quan decideix que no segueix les normes d’aquesta formació".

"Sé que les altres formacions volen que la marca de Podem estigui dins la nova formació. Tothom vol fer veure que és de Podem, però no n’hi ha prou posant el nom", ha afegit.

També li han preguntat si aquest trencament tindrà repercussió al grup de CSQP al Parlament, i Fachin ha afirmat que no, i ha recordat que "CSQP ja va néixer fent les coses no gaire bé; per falta de temps, no repetim els mateixos errors".

Els motius del trencament

Segons Fachin, ahir al matí no tenien cap document que expliqués amb detall com es faria la votació, ni quin era el contracte amb l’empresa que farà la votació 'online'. "A una de les formacions se l’ha apartat de conèixer les regles", ha assegurat.

La vella política

Asseguren que han rebut moltes trucades de militants d’ICV i d'EUiA lloant "la nostra manera de fer", a diferència dels seus partits, que ho estaven fent "de dalt abaix".

"No té cap sentit haver sortit a les places a demanar una altra manera de fer política per acabar fent el que s’ha fet tota la vida", ha afirmat Fachin.

El líder de Podem també ha criticat els noms de les llistes presentades. "No vam presentar una llista de famosos ni de membres de direccions, i n'estem molt orgullosos".

La decepció de Pablo Iglesias

El líder del partit lila a Catalunya ha dit que ell també està "decebut", com ha declarat avui mateix Pablo Iglesias, "perquè hem vist que no hi ha capacitat de fer les coses d’una altra manera. Els primers decebuts som nosaltres". I ha conclòs: "Nosaltres no ens hem aixecat de la taula, és que no hi ha taula".