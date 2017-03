Fachin amenaça d’expulsar els crítics de Podem

Les tensions dins de Podem Catalunya poden acabar amb trencadissa. La decisió ja ferma de la direcció del partit de retirar la candidatura per formar part del nou partit d’Ada Colau ha obert una crisi amb el sector crític, que sí que manté la seva llista. El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, va desafiar ahir els que s’hi oposen -encapçalats per la diputada al Parlament Jéssica Albiach- i va afirmar que presentar candidatura per als comuns podria suposar l’expulsió del partit. L’actitud de Fachin, que dimecres va consumar la ruptura amb els comuns, no ha agradat al líder a l’Estat, Pablo Iglesias, que ahir als passadissos del Congrés va dir que se sentia “enormement decebut” per la falta d’acord i que esperava que es reprenguessin les negociacions.

Fachin, tot i que va assegurar que feia seva la decepció d’Iglesias, va ser molt taxatiu a l’hora de dir que ja no hi ha marxa enrere en la seva decisió, sobretot perquè el període per presentar candidatures s’ha tancat i demà s’obre el termini de 7 dies per votar els 32 membres de l’executiva. Iglesias ja va intervenir la setmana passada per forçar un acord inicial, que fins aquell moment havia entorpit Fachin. El pacte havia de permetre que els inscrits de Podem no haguessin d’apuntar-se a un nou cens si validaven el seu DNI, però Fachin creu ara que no era prou concret i no ha pogut salvar els recels a l’hora de confeccionar el cens.

El dirigent català va recalcar ahir que, si la direcció de Podem retirava la seva candidatura -anomenada Radicalitat Democràtica- perquè “no es donen les tres condicions que van votar més de 3.000 inscrits”, vol dir que el partit no serà a la confluència. Fachin va recordar que si hi ha algú altre de Podem que s’hi vol presentar -en referència a la llista d’Albiach- ho farà a títol individual, sense les sigles i saltant-se la decisió de la direcció del partit, i que per tant s’estan “autoexpulsant”.

Albiach es va limitar a penjar una comunicat al seu compte de Facebook en què afirma que manté la seva candidatura i explica quin és el partit que vol: “Un Podem que no és sectari, que suma per guanyar, que coopera amb forces germanes [...], que ni expulsa, ni amenaça, ni busca el conflicte permanent”.

La decisió dels crítics de seguir treballant per ser a la confluència en nom de Podem va permetre a Barcelona en Comú afirmar que els militants del nou partit podran escollir a l’assemblea fundacional del 8 d’abril entre diferents noms que “reflecteixen la pluralitat”, a més d’assegurar que sí que es compleixen les tres condicions que reclamaven les bases de Podem. Ho va dir també l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una entrevista a Onda Cero, tot i que no va voler valorar la retirada de la llista de Fachin. “Hi ha diferents candidatures amb gent de totes les sensibilitats”, va afirmar.

Problemes dins de CSQP

La confluència no és l’únic problema de Podem. El president del grup de CSQP al Parlament, Lluís Rabell, va demanar dimarts a Podem una solució davant del cas de desobediència a la disciplina de vot de la diputada Àngels Martínez, segons va avançar ahir Nació Digital. Va ser l’única diputada de CSQP que la setmana passada va votar a favor del referèndum unilateral al Parlament, i no ho havia comunicat als seus companys. En la reunió del grup, però, es va ajornar la decisió fins després de Setmana Santa. Martínez va explicar a l’ARA que “només deixarà la seva acta” si l’hi demana formalment el secretari general de Podem, tot i que CSQP encara no ha fet la petició formal.