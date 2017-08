Fachin: "En aquest moment seria contraproduent per al paper de Podem apartar la direcció i convocar primàries"

El secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha assegurat aquest dilluns que "en aquest moment que viu Catalunya seria contraproduent, per al paper de Podem, apartar la direcció i tornar a convocar unes primàries". "El meu càrrec sempre està disposició dels inscrits i és la gent qui ha de tenir aquest control", ha apuntat Fachin. En aquest context, en una entrevista a TV3 ha ressaltat que la societat i la militància ara estan més preocupats per l'1 d'octubre que no per un debat de primàries.

El càrrec de Fachin s'ha començat a qüestionar des que Podem Catalunya va prendre una posició diferent a la dels comuns, amb qui Pablo Iglesias té plena sintonia.

També ha criticat la falta de concreció que hi ha al voltant de la llei del referèndum després que Anna Gabriel, de la CUP, digués, en una entrevista a l'ACN, que "no s'entén" que CSQP sigui "contrària" a la llei del referèndum.

Fachin ha assenyalat que no es pot donar l'esquena al referèndum que, segons ha apuntat, va més enllà del 'sí' o del 'no', sinó que tracta de si la gent pot votar. "Si arriba l'1 d'octubre la majoria de la gent anirà a votar per una qüestió d'ADN", ha indicat. En aquest context ha recordat que Podem no és independentista i ha lamentat que no s'hagi pogut dur a terme un debat sobre els motius pel 'sí' i pel 'no'.

També ha manifestat que Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant, ha fet una cosa històrica, que "és explicar a tot arreu amb profunditat i molta pedagogia que allò que passa a Catalunya no va en contra dels interessos de ningú sinó que aprofundeix en la salut democràtica de l'Estat".

Llei del referèndum

Per altra banda i sobre la llei del referèndum, ha apuntat que esperaven que el 16 d'agost es donés tràmit a aquesta norma, cosa que no ha succeït perquè la mesa no ho ha incorporat a l'ordre del dia de dimecres. "Una primera qüestió és que no sabem els tempos ni quines seran la possibilitats de fer-hi esmenes. Hi ha molta inconcreció", ha lamentat. Per això, ha indicat que com a grup han de treballar sobre fets i sobre propostes.

"Si això s'arriba a concretar, haurem de veure el mecanismes que es fan servir i com a grup haurem de debatre sobre un fet polític d'aquesta transcendència perquè tothom sap que les posicions en un grup com nosaltres poden ser diferents", ha remarcat. En aquest sentit, ha declarat que en el si del grup parlamentari hauran de debatre sobre allò que pugui representar aquesta votació i hauran de "buscar una posició conjunta". "Això és el maco de la política", ha afegit. Malgrat això, tal com va avançar l'ARA, els tres diputats de Podem segurament votaran diferent als altres membres de CSQP.