Fachin fa seu el control total de la direcció de Podem

L’acte d’aquest divendres a Sant Feliu protagonitzat pel secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, i el líder estatal de la formació, Pablo Iglesias, va evidenciar un cert malestar entre els cercles del partit a Catalunya. Fachin va ser escridassat per diversos assistents, molestos pel fet que encara no s’hagi reconegut alguns dels cercles constituïts, que no van ser convidats a una assemblea en què es discutia la participació de Podem en el nou subjecte polític dels comuns. “Un altre secretari general”, es va arribar a reclamar. Fachin, però, no té pensat dimitir. Després de ser defensat pel mateix Iglesias a Sant Feliu, ahir va decidir reestructurar l’executiva del partit -que passa de 10 a 9 membres- per escombrar els crítics.

Un comunicat de la formació es feia ressò de la decisió, aprovada pel consell ciutadà català de Podem amb l’objectiu oficial de “millorar el funcionament de l’organització i per encarar els reptes polítics dels pròxims mesos”. L’operació inclou canvis en les responsabilitats dels membres de la direcció, així com una reestructuració en les àrees en què es divideix el consell de coordinació executiu. El fet més rellevant de tots, però, és la sortida de l’òrgan del secretari general de Podem a Barcelona, Marc Bertomeu, i de la diputada de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) Jéssica Albiach, els dos únics membres de la cúpula de Podem que no formaven part de la candidatura amb la qual Fachin es va presentar per liderar Podem -de fet, encapçalaven la candidatura que va quedar en segon lloc-. Les altres dues persones que van ser apartades de la direcció són Jesús Sánchez i Alba García, però formen part del corrent anticapitalista, el mateix en el qual s’inclou Fachin i, també, els dos nous membres del consell de coordinació: Alberto Quiñones i Gertrudis Conde.

La sortida d’Albiach ja estava prevista. La decisió de deixar la direcció la va prendre ella mateixa després de sumar-se com a número 12 a la llista d’Íñigo Errejón a les primàries estatals de la formació lila. La diputada explica a l’ARA que el programa del número dos de Podem incorpora un compromís de no acumulació de càrrecs i que, malgrat que es podria haver esperat a dimitir al congrés de Vistalegre II -que tindrà lloc el cap de setmana que ve-, li semblava més “ètic” fer-ho abans.

La reunió de la direcció d’ahir, en la qual Albiach no va participar, no va fer més que oficialitzar una decisió coneguda. Ben diferent és el cas de Bertomeu. El líder de Podem a Barcelona, també pròxim a Errejón, explica a l’ARA que no va saber que seria apartat de l’executiva fins ahir. “N’he tingut coneixement avui [ahir] durant la reunió. Prèviament no se m’havia notificat”, lamenta, i assegura que no li han fet saber els motius de la seva exclusió de l’òrgan que encapçala Fachin “ni en públic ni privadament”, tot i que ell els ha demanat.

Bertomeu afegeix que l’única explicació que se li va donar era la mateixa que queda reflectida en el comunicat de la formació: un millor funcionament de l’òrgan de cara als reptes de futur. “No em van donar detalls”, critica. Al seu parer, la decisió de Fachin té a veure amb les discrepàncies que tenien tots dos. “És evident que tant jo com la Jéssica, que ens vam presentar en una llista diferent de la de l’Albano, tenim diferències polítiques i organitzatives amb ell de com hauria de ser Podem”, diu, i afegeix que “la tensió va creixent” a la formació a mesura que avança la creació del nou partit dels comuns.

“Podem no ha sigut mai un oasi”, reconeix Bertomeu, que està disposat a seguir defensant el seu model de partit i un paper rellevant de la formació lila al nou subjecte polític. A partir d’ara, però, ja no ho podrà fer des de la direcció, controlada totalment per Fachin.