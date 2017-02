Fachin demana al Govern que sigui "més seriós" i expliqui com pensa fer el referèndum

El líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha demanat aquest dimarts al Govern que sigui "una mica més seriós" i aclareixi el seu full de ruta cap a la independència. "Fins ara només sabem del cert el que diu el Santi Vidal", ha criticat en una entrevista a TV3, on ha insistit en la necessitat de saber com es farà el referèndum: "Crec que el president té una responsabilitat amb tota la gent que creiem en la necessitat de fer un referèndum per solucionar la situació de Catalunya. Ens ha d'explicar amb exactitud [la seva proposta], perquè no sabem res. Es parla molt del referèndum, però se'n diu molt poca cosa".

No obstant això, Fachin ha valorat molt positivament la feina que està fent el Pacte Nacional pel Referèndum, del qual Podem –i tots els integrants de Catalunya Sí Que es Pot– en forma part. "El que recomana el Pacte Nacional pel Referèndum és el que està fent Podem des de fa tres anys: parlar a la resta de l'Estat i la comunitat internacional sobre la necessitat de la societat catalana de dirimir el seu futur a través del referèndum", ha dit.

El cap de files de la formació lila no ha volgut aclarir què farà Podem en cas que el Govern acabi convocant un referèndum sense el permís del govern espanyol. "Òbviament, [la decisió] correspon a la gent que fa Podem a Catalunya, que ja estan debatent aquestes coses", s'ha limitat a dir. Això sí, ha garantit que, igual que en el grau de participació al nou subjecte polític dels 'comuns', Podem tindrà "autonomia" a Catalunya per decidir com es posiciona.