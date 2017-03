Fachin es queda sol defensant un Podem al marge dels comuns

El catedràtic de ciències socials Vicenç Navarro, la regidora de feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, la diputada de CSQP Jéssica Albiach i el secretari general de Podem a Barcelona, Marc Bertomeu, són quatre dels militants de Podem que es perfilen per formar part de la primera executiva del nou partit dels comuns. Les advertències del líder del partit a Catalunya, Albano Dante Fachin, no han tingut cap efecte en els crítics, que mantenen les candidatures a la comissió executiva i a la coordinadora del nou espai que lideren el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Des d’avui, els més de 6.000 inscrits a la plataforma Un País en Comú poden triar entre els 250 candidats que s’han presentat a les primàries, més d’una trentena dels quals són militants del partit lila. “I entre els inscrits hi ha centenars de persones vinculades a Podem”, recorden fonts dels comuns.

Els crítics desafien Fachin i el secretari general de Podem a Catalunya cada cop està més sol defensant públicament el rebuig a la confluència, “en les condicions actuals”, amb ICV, EUiA, BComú i Equo. Ahir, el corrent anticapitalista Revolta Global, amb un pes important a l’executiva de Podem, va reivindicar la creació del nou partit polític i va anunciar que participaria el pròxim 8 d’abril en l’assemblea fundacional. De fet, els anticapitalistes ja tenen alguns representants dins de la candidatura oficialista a la coordinadora, com Sònia Farré i Sandra Ezquerra.

El comunicat de Revolta Global defensa “la necessitat d’un nou projecte confluent que pugui articular una majoria política de canvi i de ruptura a Catalunya”, i deixa clar que “la crisi entre Podem i BComú, ICV i EUiA és una molt mala notícia que debilita tothom”. Tot i això, el diputat Joan Giner representa el corrent anticapitalista a l’executiva de Podem, i respectarà el posicionament de Fachin. En conversa amb l’ARA, Giner va recordar que la direcció del partit lila va decidir “per unanimitat” no participar en l’assemblea dels comuns, més enllà del que opini particularment Revolta Global: “Jo vaig votar a favor de retirar la candidatura”. Ell, doncs, no serà el 8 d’abril al Pavelló de la Vall d’Hebron.

L’òptica amb què els mitjans de comunicació estan explicant la crisi a Podem -i, per derivació, al nou partit dels comuns- no és, segons Fachin, l’adequada. En un e-mail enviat a la militància, rebutja la idea que el que està passant al partit sigui un “embolic” i es correspongui amb “un munt de polítics barallant-se pel poder”. No tothom opina el mateix als comuns, i diverses fonts consultades acusen Fachin d’haver centrat la negociació en les quotes de poder de cada partit.

Iglesias pressiona

El líder de Podem a Catalunya es va desmarcar dilluns passat del pacte que havia firmat tot just una setmana abans amb els socis de la confluència. L’obligació de validar els DNI dels militants de Podem i la falta de control sobre el cens per part del partit lila han sigut dues de les causes principals del desacord. En canvi, tot apunta que l’exigència de tenir vuit membres de Podem a l’executiva dels comuns acabarà complint-se, però no com Fachin imaginava. La candidatura d’Albiach, íntegrament formada per militants crítics de Podem, té moltes opcions de complementar la direcció que encapçalarà Domènech.

Fachin té el suport de la seva executiva -d’on va excloure els crítics-, però el líder estatal, Pablo Iglesias, no s’ha posicionat públicament a favor seu. De fet, les fonts expliquen que Iglesias ha seguit intentant desencallar la situació en múltiples converses durant els últims dies amb els comuns. Apel·lant a l’autonomia del partit a Catalunya, Fachin és l’únic que amenaça d’expulsar els crítics en un conflicte que no tot just ha començat.