Félix de Azúa diu que a Junts pel Sí li "convindria que hi hagués un parell de morts" pel procés

L'escriptor i membre de la Real Academia Española (RAE) Félix de Azúa (Barcelona, 1944) creu que a Junts pel Sí li "convindria" que hi hagués " un parell de morts" pel procés per tal de "seguir al poder". Així ho afirma aquest dimarts en una entrevista a 'Crónica Global', on afegeix: "Ells [Junts pel Sí] estan acabats, han arribat al final del camí i no poden seguir endavant. Saben que seran sistemàticament inhabilitats i ja poden anar fent el pallasso, que es queden sense poder. El recorregut ha acabat i l'única manera de sortir-se'n, sense anar directament a l'atur o a alguna de les empreses que els financen, és que hi hagi violència. Si hi hagués 30 morts estarien perduts, però si n'hi hagués 3 o 4 això els facilitaria seguir al poder".

De Azúa, protagonista de nombroses declaracions polèmiques - contra l'educació a Catalunya o contra Ada Colau, entre d'altres-, argumenta que si el procés agafa un caire violent l'Estat haurà d'intervenir a Catalunya i això " salvaria els nacionalistes". De fet, l'escriptor assegura que, "en aquest moment, els que tiren endavant la independència" són la CUP, "uns tipus que estan vorejant la violència, usen mètodes de la ' kale borroka' i són amics dels etarres". "La CUP ja ha avisat que si els burgesets de Convergència no els obeeixen, sortiran al carrer i aniran a la brava", afegeix, i posa com a exemple l' intent d'ocupació de la seu del PP a Barcelona per part d'Arran.

Al llarg de l'entrevista, De Azúa es defineix com un " exiliat polític" i diu que n'hi ha "molts més com ell". "Moltíssims. Però a Catalunya tot és secret, no hi ha mai manera d'assabentar-se de res. Les informacions oficials de Catalunya no es poden prendre seriosament, són com les de la URSS", afegeix. Segons ell, té "centenars d'amics que estan desitjant anar-se'n" com va fer ell, però que "no poden per feina o circumstàncies familiars".

"Jo me'n vaig anar perquè no volia que la meva filla fos educada en l' odi cap a Espanya", explica, i insisteix en les crítiques al sistema educatiu català que ja ha exposat en altres ocasions: "A Catalunya tota l'educació té com a principal finalitat la lleialtat al règim. Són exactament com els professors de l'època de Franco". L'escriptor afegeix un altre motiu per marxar de l'Empordà, on tenia una casa: "Quan va començar tot l'assumpte de la independència es van començar a posar impertinents i un bon dia el meu cotxe ple de pols es va despertar amb un " Puta Espanya" escrit al vidre. En aquell moment vam decidir que no podíem seguir allà".

De Azúa reparteix a tort i a dret. Sobre el president espanyol, Mariano Rajoy, diu que "és un dels polítics més mediocres" que ha conegut mai i diu que les que acusen la RAE de masclista són " feminazis que necessiten enemics". "L'Acadèmia no només no és masclista, sinó que està plena de dones", conclou.