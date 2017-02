Fèlix Millet, a dos dies de l'inici del judici del cas Palau: "Estic fet una porqueria"

Dimecres comença el judici del cas de l'espoli del Palau de la Música vuit anys després que els Mossos d'Esquadra escorcollessin l'entitat i detinguessin als seus dos màxims responsables, Fèlix Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull. Aquest dilluns Millet, expresident del Palau, ha afirmat en una entrevista a RAC-1 que està "fet una porqueria". Segons ell, el seu estat de salut ha empitjorat molt en els últims anys fins al punt que afirma no poder caminar més que uns quants metre dins de casa seva. " Estic molt malament, no puc caminar. Vaig en cadira de rodes perquè tinc l'espina dorsal totalment desfeta". Per aquest motiu, Millet demanarà al jutge que li permeti absentar-se del judici quan no calgui la seva presència. Dimecres, però, seurà al banc dels acusats.

Millet, de 84 anys, veu "gairebé impossible" assistir a totes les sessions d’un judici que s’espera que s’allargui fins el mes de juny. " Urdangarin tampoc ha anat a totes les sessions", ha recordat fent un paral·lelisme entre els dos casos. "A veure què decideixen els metges. Hi ha moltes sessions en què no hi pinto res", ha afegit en una conversa gravada.

L’expresident del Palau ha confessat tenir ganes que arribés el judici. "Vuit anys és una burrada", ha reflexionat. Ell pensava que tot es resoldria en tres anys i ara prefereix no fer cap pronòstic: " No sé si entraré a la presó. Això preguntin-li al jutge". "Però estant tan malament de salut...", ha afegit.

Tot i que no ha entrat en detalls -s’ha limitat a recordar una i altra vegada el seu precari estat de salut-, Millet ha insinuat que durant tot aquest temps "hi ha hagut coses estranyes i polititzacions" i que ha estat una "tortura" esperar durant tant de temps a saber la resolució del cas. A partir de dimecres afrontarà el judici per l’espoli del Palau de la Música i les possibles vinculacions amb el finançament irregular de CDC a través de l’entitat. Ell, però, ha insistit: "Estic molt fumut".