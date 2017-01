El líder interí del PSOE desferma els atacs a Sánchez i l'acusa de no ser "lleial" i de "mirar-se el melic"

El president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha sorprès aquest dissabte amb un discurs encès contra l'exlíder del partit, Pedro Sánchez, en què l'ha acusat de no ser lleial al seu partit. Durant la reunió del comitè federal en què intenten aprovar la seva proposta de congrés el 17 i 18 de juny, el líder interí socialista ha avisat que "ningú, actiu o persona, representa ell sol a la part bona del partit".

"M'agradaria tenir menys responsabilitat de la que tinc i més llibertat per dir el que penso", ha començat dient Fernández, que a partir d'aleshores s'ha alliberat de les cotilles i ha fet un discurs més propi de secretari general que de president de gestora, centrat a atacar Sánchez sense anomenar-lo. Fernández ha mirat al passat i ha defensat haver "posat el partit rumb a l'abstenció", que "era la solució menys dolenta" i això, segons ell ho sabien "al dia següent de les eleccions la immensa majoria dels dirigents socialistes". A partir d'ara, ha dit, és hora de deixar enrere "l'endogàmia i el mirar-se el melic" per apagar el "foc interior que ens bloqueja".

Fernández ha recordat que "ser lleial al partit és acceptar les decisions que es prenen als òrgans de direcció" i "no és dibuixar una ratlla i fer que una decisió polèmica sigui una opció vergonyant". "Ser lleial al partit és més que dir que sóm una màquina deixada a la dreta", ha reblat, en referència clara als entorns 'sanchistes'.

Fernández ha invertit molts esforços a defensar la decisió de l'abstenció i ha considerat que "ningú no podrà dir que aquest partit no ha sigut de nou lleial al seu país". Pel que fa a la data del congrés, que els crítics amb l'actual gestora demanen que s’avanci, perquè consideren que la gestora només té l’encàrrec de preparar la tornada a la normalitat orgànica del partit, Fernández ha demanat temps per fer "un debat profund" que no quedi substituït per un "de pinzellada grossa".

A més, ha demanat "respecte" als eventuals candidats que puguin sorgir en aquest procés, que inclourà unes primàries al maig i per al qual es perfilen de moment la presidenta andalusa, Susana Díaz, l'exlehendakari Patxi López i el mateix Sánchez, tot i que cap d'ells ha aclarit els seus plans.

També s'ha referit Fernández al debat territorial i ha alertat dels pactes amb forces que "diuen que volen anar-se'n" d'Espanya. "No volem que els estats es fragmentin, ha avisat Fernández, davant de la secretària general del PSOE al País Basc, Idoia Mendía, que ha signat un pacte amb el PNB, i el líder del PSC, Miquel Iceta, en plena negociació amb el PSOE per redefinir la relació entre tots dos partits.