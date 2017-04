Fernando López Miras, el nou presidenciable del PP a Múrcia

Pedro Antonio Sánchez ha proposat al coordinador general del PP, Fernando López Miras, com a candidat a presidir la Regió de Múrcia després de dimitir com a president de la Comunitat Autònoma. Així ho ha avançat en la reunió de la Junta Directiva PP regió de Múrcia.

Amb tan sols 33 anys Fernando López Miras, llicenciat en Dret i MBA en Direcció i Administració d'Empreses, ha estat gestor del Banc Espanyol de Crèdit i del Banc de València i diputat del Grup Parlamentari Popular de l'Assemblea Regional de Múrcia des de juny de 2011 fins el 14 d'abril de 2014, data en la que renuncia al seu escó abans de ser nomenat secretari general de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

Va començar la seva carrera política d'adolescent: ràpidament va ascendir a la divisió juvenil del PP, on va arribar a ser secretari general de Noves Generacions a la Regió de Múrcia i vicesecretari general nacional d'Economia i Ocupació de l'organització.

La seva militància sense horari i la seva "desimboltura" li van fer un forat a la divisió adulta del partit, en què ràpidament va sintonitzar amb Pedro Antonio Sánchez, set anys més gran que ell.

Sánchez va pressionar per convertir-lo en portaveu del PP a Lorca i al temps que López de Miras s'adobava en la vida pública com contertulià en debats radiofònics de la ciutat, augmentava el seu prestigi intern com "lampista" del partit, solucionant problemes amb gestions sempre a cavall entre Lorca i Múrcia.

La seva carrera política ja havia enlairat el 2009, quan amb 25 anys, va ser nomenat director de gestió financera de l'Àrea de Salut de Lorca, un càrrec de confiança a la conselleria de Sanitat que exercia des d'un despatx a l'hospital Rafael Méndez.

El polític Llorca va abandonar aquest lloc en 2011, quan va ser inclòs en la candidatura de la circumscripció del Guadalentín per a les eleccions autonòmiques.

Acumulació de càrrecs

En aquests comicis va ser triat diputat del Grup Parlamentari Popular de l'Assemblea Regional de Múrcia, un escó al que va renunciar en 2014 abans de ser nomenat secretari general de la conselleria d'Economia i Hisenda, sota la presidència d'Alberto Garre, en la qual va tenir un pas fugaç fins a les autonòmiques de 2015.

Va tornar a ser elegit diputat regional i, contra tot pronòstic, no va arribar a formar part del consell de Govern quan Sánchez va aconseguir la presidència, tot i ser un dels seus més estrets col·laboradors.

Pedro Antonio Sánchez va preferir subratllar el seu perfil polític reforçant els seus càrrecs orgànics fins que va aconseguir el lloc de coordinador general de la formació i es va situar en el tercer esglaó de l'organigrama, només per sota del president i de la secretària general.