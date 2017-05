Ferran Mascarell: "La qüestió catalana és el mecanisme que fa servir el PP per no fer política espanyola"

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy de tapar la corrupció amb el Procés sobiranista. "Catalunya és el mecanisme que els serveix per no fer política espanyola", ha manifestat l'ex conseller de Cultura durant una entrevista a TV3. Mascarell ha posat l'exemple del discurs de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que ahir va assegurar que l'independentisme és un dels "enemics comuns del segle XXI". "Corrupció, corrupció, corrupció, s'ha de tapar d'alguna manera perquè n'hi ha molta. Es posa sobre la taula però poc perquè no destrueixi el sistema", ha criticat.

Mascarell ha assegurat que per no parlar de les males pràctiques del PP, l'executiu espanyol utilitza Catalunya per intentar demostrar que governa un estat "inclusiu, modern i amb capacitat de reforma". El delegat ha raonat, però, que la "idea d'Espanya" dels dirigents és "excloent i extractiva". "Es preocupen per les rendes fiscals però no pels anhels de la gent", ha afirmat.

Preguntat pel sentir general de la diplomàcia internacional a Madrid en relació al Procés, Mascarell ha deixat clar que els ambaixadors "es mullen privat". En aquest sentit, ha subratllat que la diplomàcia té "unes regles de joc universals". El que sí que ha manifestat és que els interlocutors internacionals se sorprenen que "no funcioni el reformisme" a l'estat espanyol.

Referèndum o referèndum

El delegat de la Generalitat a la capital espanyola ha insistit amb el full de ruta de "referèndum o referèndum" que persegueix el Govern i no ha volgut entrar en l'escenari que no prosperi la votació. "Si no es concreta, les formacions polítiques hauran de prendre decisions", ha sentenciat.