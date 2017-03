Les primàries del PSOE seran previsiblement el 21 de maig

Ni 24 hores ha tardat la gestora del PSOE a activar la maquinària congressual després de l'anunci de la presidenta andalusa, Susana Díaz, de presentar-se per ser secretària general del partit. Les primàries se celebraran o bé el diumenge 14 o bé el 21 de maig. A l'espera que els secretaris d'Organització de totes les federacions fixin el calendari el pròxim divendres, la data que té més possibilitats és el 21 de maig, ja que l'anterior cap de setmana és el pont de Sant Isidre –festiu a Madrid– i l'últim cap de setmana de maig és el Rocío, que dificultaria els plans de Díaz.

La comissió gestora ha convocat aquest dilluns per a dissabte que ve un comitè federal extraordinari que esdevindrà en el tret de sortida formal del congrés, que se celebrarà del 16 al 18 de juny. El portaveu de la gestora, l'andalús Mario Jiménez, ha assenyalat que el cens per participar al procés es tancarà el pròxim dissabte amb la celebració del comitè federal, però que l'inici de la recollida d'avals per part de cada candidatura es deixarà per a després de Setmana Santa. Començaran llavors quinze dies de precampanya, per desembocar finalment en 10 o 11 dies de campanya formal –ja que Pedro Sánchez i Patxi López ja fa temps que pentinen el territori–. Durant aquest període la comissió gestora només organitzarà un debat entre candidats.

Batet torna finalment a la direcció del grup parlamentari

La gestora també ha avalat finalment que la líder del PSC al Congrés, Meritxell Batet, finalment torni a la direcció del grup parlamentari socialista a la cambra. Està previst que demà, justament, ho aprovi també la mateixa direcció del grup, i que el dissabte el comitè federal doni llum verda a la revisió del protocol d'unitat entre els dos partits.

En el comitè federal també està previst que s'aprovin les bases i la ponència marc tant política com econòmica, en què es proposa tornar a l'Estatut de José Luis Rodríguez Zapatero per resoldre el xoc institucional entre Catalunya i l'Estat. Jiménez ha defensat que el procés de primàries serà calcat al que va aprovar Sánchez en el moment d'arribar.

Possibles represàlies a Sánchez pel 'crowdfunding'

Pedro Sánchez manté el pols a la gestora sobre el seu 'crowdfunding' de cara a les primàries, que porta ja recollits més de 93.000 euros. Ferraz li ha prohibit que el tiri endavant si no canvia el número de compte per un dels partits. Al·lega que és l'única manera de no tenir problemes amb el Tribunal de Comptes i la llei de finançament de partits. Sánchez s'ha enrocat i ha dit que el mantindrà obert fins que formalment no sigui candidat.

La gestora ha evitat aventurar possibles represàlies, però ha advertit a l'exsecretari general que si el manté i el Tribunal de Comptes n'hi demana explicacions, ell en serà l'únic responsable. "Voldria que tothom complís normes. Un cop nosaltres hem complert, ja és qüestió de cadascú que les compleixi. Tothom sap com de transcendent és el que parlem i com d'important és donar exemple", ha conclòs Mario Jiménez.