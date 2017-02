Ferraz es mobilitza per frenar l’avenç de Sánchez

Hi ha nervis a Ferraz. El seu full de ruta estava mil·limetrat perquè Susana Díaz pogués convertir-se, sense problemes, en la pròxima secretària general del PSOE. La baronessa andalusa, que mou els fils de la gestora, va dissenyar un congrés socialista fet a mida i en va retardar la celebració fins al juny, amb primàries al maig. L’objectiu era minar Pedro Sánchez perquè el seu “no és no” deixés de ressonar al PSOE. Però l’entusiasme que genera l’ex secretari general entre la militància i les grans mobilitzacions que suma míting rere míting de precampanya inquieten Díaz, que ha llançat la gestora a fer campanya per ella fins que, finalment, faci el pas i oficialitzi la seva candidatura.

Tant el president de la gestora, Javier Fernández, com el seu portaveu, l’andalús Mario Jiménez, van prendre la batuta ahir a Madrid per contrarestar el programa que Sánchez va presentar dilluns passat també a la capital espanyola, en un acte que va desbordar les previsions d’afluència i en què va anunciar el seu gir total a l’esquerra -abraçant en molts casos el discurs de Podem, amb qui proposa fer una “aliança de progrés” juntament amb els sindicats per derrotar el PP-. Ferraz, mentrestant, ha deixat Sánchez fora del debat sobre la ponència marc econòmica, l’estratègia del PSOE per als pròxims anys que coordina l’economista José Carlos Díez -afí a Díaz-, conegut per considerar que si s’impulsa una renda bàsica universal caldria posar “franctiradors” per aturar l’allau d’immigrants.

“Reformar” la socialdemocràcia

Durant el discurs d’inauguració del fòrum econòmic, Javier Fernández va llançar una sèrie d’atacs velats a la proposta de Sánchez. Va reclamar un programa econòmic “creïble” que s’allunyi del “populisme, la demagògia i la simplificació” per anar “més enllà del que esperen els votants socialistes més fervorosos”, una forma de criticar el gir total a l’esquerra i pròxim a Podem de Pedro Sánchez. En plena pugna congressual, les tres candidatures -la de Díaz encara és virtual- batallen per fer-se seva la bandera de la socialdemocràcia i reivindicar-se com a partit d’esquerres després d’haver permès la investidura de Mariano Rajoy. Un paper que Sánchez té més fàcil. Fernández va defensar ahir “reformar” la socialdemocràcia, que per a ell té una “superioritat ètica, econòmica i cultural”.

La gestora evita situar el neoliberalisme com el gran enemic a batre, com defensa Sánchez, però sí que reivindica regular els mercats com a pilar bàsic per a la preservació de l’estat del benestar, ja que considera que els grans problemes actuals són la globalització i el “capitalisme sense traves”.

Díaz no va assistir ahir al debat al fòrum econòmic i va seguir de gira per Espanya, com fa cada cap de setmana. Evita, de moment, entrar en el cos a cos amb Sánchez.