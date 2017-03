Fira de València reclama mig milió d’euros al PP

Al Partit Popular ho tenen clar: ells no van signar res. Aquesta ha sigut la base de la defensa dels populars per justificar la seva negativa a abonar els més de 568.000 euros que va costar la utilització el 2008 de les instal·lacions de Fira de València per celebrar el congrés que va escollir com a president del partit Mariano Rajoy.

Per contra, des de Fira de València s’invoca un acord implícit: “El pressupost va ser acceptat verbalment i hi va haver un consentiment tàcit claríssim, ningú deixa que es presti un servei d’aquest import, coneixent-lo prèviament, sense estar-hi d’acord; i aquí hem d’apel·lar al sentit comú”. Ells mateixos també afirmen que van participar en les negociacions alts representants populars com l’expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i el president del comitè organitzador, Ramón Luis Valcárcel.

Aquests han sigut els dos principals arguments que ahir va escoltar el magistrat del jutjat número 1 de Madrid que ha de dictaminar sobre la demanda presentada per Fira de València contra el Partit Popular. Una reclamació per impagament que ha hagut d’esperar que al País Valencià es produís un canvi de govern a la Generalitat i, per tant, un relleu en la direcció del recinte firal.

Els antecedents del cas

Segons la demanda de Fira de València, durant les negociacions es va elaborar un pressupost i es va enviar el contracte el 10 de juny. “Si no haguéssim tingut aprovat el pressupost no hauríem començat el muntatge. El vam donar per aprovat perquè així ens ho van indicar els organitzadors”, assenyalen. Tot i aquesta contundència, en la demanda s’admet que el vistiplau del PP “mai va ser per escrit”.

Per contra, des del PP, i segons el seu representant legal, Alberto Durán, el partit només va arribar a un acord amb l’empresa que va realitzar el muntatge i desmuntatge de l’escenari i d’altres estructures per a la celebració de l’esdeveniment, el cost del qual assegura que es va abonar. Tot i aquesta afirmació, Durán no ha precisat de quina empresa es tractava i a quant va ascendir aquesta factura.