El Fiscal demana quatre anys de presó per a Bustos per anul·lar multes als seus familiars

La Fiscalia demana 4 anys de presó i 12 d'inhabilitació per a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) per ordenar presumptament que la policia local retirés multes de trànsit que havia imposat a la seva dona i els seus fills el 2012, quan governava al municipi.

En el seu escrit de qualificació ( vegeu l'escrit del ministeri públic) la Fiscalia Anticorrupció demana a més una condemna de 6 anys i mig de presó per a un expolicia de Sabadell que suposadament va portar a terme les gestions per retirar les multes als familiars de Bustos i una multa de 1.800 euros a l'excoordinador d'Espai Públic de l'Ajuntament del municipi.

La Fiscalia acusa Bustos de dos delictes de tràfic d'influències, pels quals també li demana 800 euros de multa, mentre que a l'expolicia li atribueix a més falsedat documental i malversació, ja que presumptament va pagar amb fons de la policia local la suma necessària perquè els fills de Bustos recuperessin el seu vehicle, després que se'ls l'emportés la grua.

El relat dels fets

En el seu escrit d'acusació, el ministeri públic sosté que Bustos va telefonar el 28 de març del 2012 al llavors intendent de la policia local Josep Miquel D.M. per demanar-li que "arreglés" la multa que un inspector del servei municipal de grua va imposar al vehicle de la seva esposa per estar estacionada en una parada de transport públic.

Segons la fiscal, Teresa Duerto, Bustos va explicar per telèfon a l'expolicia l'incident ocorregut al vehicle de la seva esposa "en un to distès, afable i amigable", i tot seguit li va demanar que l'endemà es posés en contacte amb ella per "arreglar el tema", suggerint-fins i tot la manera com ho havia de fer.

La Fiscalia sosté que una situació similar va passar mesos més tard, el juny del 2012, quan la grua municipal es va emportar el cotxe que utilitzaven dos fills de Manuel Bustos perquè estava estacionat en una zona de càrrega i descàrrega de Sabadell.

Segons manté el ministeri públic, els fills de l'exalcalde van telefonar al seu pare, que de forma immediata va trucar a l'expolicia acusat per demanar-li que "solucionés" l'assumpte, i també a l'excoordinador d'Espai Públic de Sabadell i amic de la família, Xavier I., perquè acudís a la Prefectura de la policia local a ajudar la seva família.