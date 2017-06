La fiscalia obre una investigació per uns cartells localitzats a Lleida que amenacen Arrimadas, Albiol, Iceta i Rabell

260x366 Un dels cartells que s'han distribuit per Lleida / EUROPA PRESS Un dels cartells que s'han distribuit per Lleida / EUROPA PRESS

La Fiscalia de Lleida ha obert una investigació pels cartells que han aparegut a la capital del Segrià on es veuen les imatges de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas; el president del PP català, Xavier García Albiol; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el president de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, acompanyades de la frase: "Els qui neguen el democràtic dret a l'autodeterminació són enemics del poble".

En el cartell també hi apareix una imatge d'una manifestació sobiranista amb una pancarta en què s'ha esborrat el lema i s'hi ha afegit: "Tractem-los com a tal". Per tot això, la fiscalia ha emès un comunicat on explica que ha decidit encarregar als Mossos d'Esquadra una investigació per un presumpte delicte d'odi.