La Fiscalia i el Consell d'Estat incompleixen la meitat de la llei de transparència

Quatre anys després de l'entrada en vigor de la llei de transparència -que a Espanya va arribar per imposició de Brussel·les amb gairebé 50 anys de retard respecte molts països europeus-, el Consell de la Transparència i Bon Govern ha examinat finalment els principals organismes constitucionals i entitats reguladores de l'Estat per veure si complien amb la norma. I el resultat ha estat, en paraules de la seva presidenta, "sorprenent". "Esperàvem menor nivell", ha assegurat Esther Arizmendi durant la presentació del primer rànquing oficial de portals de transparència a la Residencia de Estudiantes de Madrid.

El rànquing, però, es regeix simplement per analitzar el compliment de 60 ítems que obliga la llei, i es vol fer extensible a totes les institucions de l'Estat, incloses les comunitats autònomes i les entitats locals. Arizmendi, que té oberts fins a 19 contenciosos amb l'Estat perquè aportin informació, només ha tingut paraules de lloança per als organismes analitzat perquè, segons el seu parer, s'han "implicat el màxim" i han donat el "millor" d'ells mateixos per tenir la millor nota en una escala de deu.

Cal tenir en compte que, de la mateixa que l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), el Consell de la Transparència és un organisme públic independent creat a instàncies de les autoritats europees i, com a tal, és merament consultiu i no d'obligat compliment, per molt que li pesi a Arizmendi, que compta amb només un equip de 18 persones. Avui ha intentat vendre's com una entitat que no fa por: " Espero que els organismes hagin percebut que el Consell de la Transparència no està per fiscalitzar, renyar, o fer el llei; sinó per ajudar i treballar junts", ha puntualitzat abans de presentar el rànquing.

Fins a nou excel·lents i cap suspès

El Consell de Transparència ha treballat colze amb colze amb cada organisme perquè tragués a millor nota. Aconsegueix així, en un total de 15 entitats analitzades, fins a nou excel·lents. Al capdavant hi ha el Tribunal Constitucional (TC) i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb més d'un 9,7 sobre 10 de nota, que per llei en cap cas estan obligats a donar informació jurisdiccional. Els segueix el Banc d'Espanya i la Casa del Rei, així com la CNMC, el Defensor del Poble, l'Airef, el Tribunal de Comptes, i el Consell de Seguretat Nacional.

Amb una nota entre el 8 i el 9 hi ha el Senat, la CNMV i el Congrés dels Diputats. Ja a la cua, amb un aprovat just hi ha el Consell d'Estat (6,16), la Fiscalia General de l'Estat (5,66) i el Consell Econòmic i Social (5,42). És a dir, aquests dos últims incompleixen la meitat de la llei de la transparència.

El TC evita complir amb les recomanacions

Però potser una de les dades més indicatives és el compliment de la informació voluntària que recomana el Consell de Transparència i que no està inclosa en la llei. En aquest punt el TC passa de la primera posició a la vuitena amb un aprovat justet.

I ja tenen un suspens total tant la CNMV, el Consell d'Estat, l'Arief, el Consell de Seguretat Nacional, el Consell Econòmic i Social i la Fiscalia General de l'Estat. En aquest apartat se'ls demana tant l'agenda d'alts càrrecs, l'ordre del dia, els acords de govern, la identificació de personal eventual o de confiança, les indemnitzacions de fi d'activitat, els bens patrimonials, els vehicles oficials, els obsequis rebuts, els horaris de servei, d'atenció al públic, accessos o cita prèvia.

En conclusió, els organismes constitucionals han fet els deures al mínim per intentar complir amb la llei quatre anys després de la seva implantació.