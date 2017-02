La Fiscalia General denuncia un "assetjament" als fiscals catalans

La Fiscalia General de l'Estat ha denunciat aquest dilluns un "assetjament" als fiscals catalans en el cas del judici del 9-N, per una presumpta agressió per part d'un "grup de radicals concentrats a les portes del palau de Justícia", l'últim dia del judici.

Segons fonts de la fiscalia, els fets es van produir divendres passat al migdia, durant l'últim recés pel judici del 9-N. Quan la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi -que va assistir a totes les sessions del judici com a públic- va sortir per la porta principal del Palau de Justícia, un grup d'una quarantena de persones que es trobava a la vorera del davant l'hauria increpat. Sempre segons aquestes mateixes fonts, un dels manifestants va creuar el pas de vianants i va intentar pujar les escales per dirigir-se a la fiscal. Un agent dels mossos d'esquadra el va fer tornar a l'altre banda del carrer i va acompanyar la representant del ministeri públic fins a la cantonada.

En un comunicat la Fiscalia General aprofita per "traslladar a la societat" la "profunda preocupació" pel que considera "intents de pressionar la Justícia en la seva tasca de fer prevaldre l'imperi de la llei".

L'organisme afegeix que "referma el compromís dels fiscals amb aquest compliment de la legalitat, enfront dels que seguint la irracional aventura de la manca de respecte a l'Estat de Dret intenten imposar-se, mitjançant la violència i l'insult, als que posen la seva dedicació al servei de la llibertat de tots els ciutadans, que només és possible des del respecte a la vigència del ordenament jurídic".

Des d' ERC, Gabriel Rufián s'ha solidaritzat amb els fiscals. " Condemnem qualsevol acte de persecució, insult i amenaça, perquè no forma part del caràcter d'aquest procés", ha subratllat. "El que faci una minoria molt minoritària no representa el que passa a Catalunya", ha afegit.

Rufián ha contrastat l'assetjament de dijous que denuncia la Fiscalia amb la concentració de dilluns passat. "Qui vulgui dir que la mobilització de dilluns va ser una pressió als jutges i fiscals és que desconeix el caràcter absolutament pacífic i democràtic d'aquest procés", ha assenyalat. En canvi, el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, recorda les manifestacions de " la dreta més xenòfoba" en suport a Xavier García Albiol, quan aquest va haver de declarar davant la justícia per haver impulsat la campanya 'Netejant Badalona'.

Precisament, el líder del PP català ha defensat la tesi de la fiscalia i ha denunciat que la concentració de dilluns davant les portes del TSJC tenia una "clara voluntat de pressionar els jutges". Per Albiol, "no fa falta tenir gaires llums" per constatar que tots els participants volien "condicionar" els magistrats que participaven en el judici.

De la seva banda, el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha criticat que "aquest judici no hauria de tenir lloc" i ha recordat que "el dret a manifestació està recollit i el de la lliure expressió també està reconegut a la Constitució". Fachin ha afegit: " Tant de bo es preocupessin els fiscals d'altres ingerències que s'han produït, no només de les que venen del carrer".

Des del PSC, en canvi, el secretari d'organització, Salvador Illa, ha condemnat "qualsevol agressió, encara que sigui verbal, a la fiscalia o qualsevol institució de l'Estat". Illa ha deixat clar que no li agraden les manifestacions davant dels jutjats i s'ha mostrat convençut que el veredicte del 9-N serà emès amb "independència".