La Fiscalia de l'Audiència Nacional reitera als Mossos l'obligació de combatre la sedició i les injúries a la corona

Per evitar que els Mossos d'Esquadra 'oblidin' que han de combatre delictes com la "sedició" i "les injúries a la corona", el passat 28 de desembre la Fiscalia de l'Audiència Nacional els va reiterar les obligacions que el cos policial en el tema. Segons informa El Periódico, l'ofici enviat a la policia catalana se centra en l'actuació de diversos regidors de la CUP de Barcelona i Terrassa en els plenaris dels seus respectius ajuntaments a finals de desembre passat. Uns i altres van defensar mocions de suport a les cinc persones investigades per l'Audiència Nacional per haver cremat fotos del rei durant la Diada del 2016. Al plenari, els regidors van trencar diverses fotografies del monarca.

El document que van rebre fa dues setmanes els Mossos recorda que el 5 de novembre del 2015 la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja els va fer arribar un altre ofici detallant-los la forma d'actuar contra aquests delictes, competència de l'Audiència Nacional. En la missiva del 2015, prèvia a la declaració de ruptura del 9-N, s'indicava a la policia catalana que està obligada a posar en coneixement dels jutjats centrals d'instrucció o del ministeri públic qualsevol delicte del qual hagin tingut notícia. De fet, arran de la crema de fotos del passat Onze de Setembre, els Mossos van obrir una investigació d'ofici contra les cinc persones sense una petició expressa de l'Audiència Nacional.

En la instrucció lliurada ara fa 15 mesos, el fiscal Javier Zaragoza afirmava que l'Audiència Nacional seria competent per actuar en cas de sedició contra les persones no aforades, amb la qual cosa en quedarien exclosos els diputats autonòmics i els membres del govern de la Generalitat, que haurien de ser investigats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, si calgués, pel Suprem. Aquesta resolució afectaria a la resta de participants en els actes independentistes, com podrien ser "altres autoritats, funcionaris públics o particulars".

A més de castigar els delictes, l'Audiència també recorda que es pot actuar contra la incitació a cometre'ls. Per aquest motiu ja està sent investigat el regidor de Vic Joan Coma, que en un plenari va afirmar que "per fer la truita s'han de trencar els ous", en un discurs que la fiscalia considera incitació a la sedició.