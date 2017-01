La Fiscalia recorre l'arxivament de la causa contra els regidors de Badalona pel 12-O

La Fiscalia ha recorregut la decisió del jutjat d'instrucció número 4 de Badalona d'arxivar la causa contra sis regidors per presumpta desobediència el passat 12 d'octubre. Segons expliquen fonts judicials a Europa Press, el fiscal va presentar aquest dilluns un recurs oposant-se a l'arxivament i, si el jutge desestima la petició, "probablement" recorrerà el cas a l'Audiència de Barcelona.

En la resolució del cas, el titular del jutjat d'instrucció no va trobar indicis de delicte, ja que les dependències municipals no es van obrir en cap moment al públic -tal com els havia prohibit la justícia- i els regidors es van dedicar a fer una simple "performance".

Els investigats eren els regidors Oriol Lladó, José Antonio Téllez -que va trencar la resolució judicial davant les càmeres- Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran. El 12-O tots sis van acudir a l'ajuntament, on es van reunit, i després van comparèixer a les portes de l'edifici per parlar amb la premsa i els ciutadans que s'hi van aplegar.