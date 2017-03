El ministeri de Foment ampliarà la seva estructura a Catalunya per activar en breu les inversions a Rodalies

El ministeri de Foment reforçarà la seva estructura a Catalunya per enfortir la coordinació amb Govern per posar en marxa "el més aviat possible" el pla d'inversions a Renfe presentat per Rajoy a Barcelona. Així ho ha anunciat aquest divendres la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha demanat a la Generalitat "que s'assegui" a negociar.

Rajoy, que va inaugurar el passat dimarts les jornades sobre infraestructures, va prometre un paquet de 4.000 milions d'euros per a millorar el servei de Rodalies. En concret, 1.882 milions s'invertiran aquesta mateixa legislatura i la resta s'efectuaran del 2021 al 2015. Més tard, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va concretar les inversions, com ara el desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, acabar el tram català del corredor mediterrani o la renovació de la catenària entre Figueres i Portbou, entre moltes d'altres.

Santamaría ha volgut deixar clar que la responsabilitat del funcionament de Rodalies és compartida entre l'estat espanyol i el govern català. Per aquest motiu, ha demanat "treballar conjuntament" per impulsar el pla de millora del servei. "Estem esperant seure amb la Generalitat", ha dit. Segons la presidenta, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, "coneix la nostra oferta" perquè va reunir-se amb De la Serna fa unes setmanes.

De fet, Rull va respondre a l'anunci d'inversions a Rajoy. "La credibilitat dels anuncis és molt baixa", va retreure en la seva intervenció a la taula rodona sobre el corredor del mediterrani. El conseller va recordar que durant els anys de govern amb majoria absoluta del PP, s'han pogut escollir les prioritats i el compliment ha estat "escandalosament baix".

La vicepresidenta ha fet l'anunci al mateix temps que presentava el recurs del govern en contra els pressupostos catalans i en demanava la suspensió immediata, per incloure partides per a preparar el referèndum. També ha aprofitat per a reclamar a la Generalitat que es dediqui a gestionar les seves "moltes" competències pel bé dels ciutadans.