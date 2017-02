Forcadell: "Malgrat les intimidacions i les amenaces garantirem que el debat i la paraula continuïn sent lliures al Parlament"

El Tribunal Constitucional ( TC) està capficat en evitar que al Parlament es debati sobre la via unilateral per assolir la independència de Catalunya, i els sobiranistes de la Mesa del Parlament deixen clar que continuaran permetent el debat sobre aquest i la resta de temes que plantegin els partits. " Malgrat les intimidacions, les amenaces i els requeriments garantirem que el debat i la paraula continuïn sent lliures al Parlament", ha subratllat la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, que ha comparegut aquest dijous la sala de premsa del Parlament al costat dels altres quatre diputats assenyalats pel TC.

Ni Forcadell, ni Lluís Corominas, ni Anna Simó, Ni Ramona Barrufet, ni Joan Josep Nuet han rebut encara la notificació del tribunal, que va sentenciar dimarts contra les resolucions vinculades al referèndum unilateral i al procés constituent aprovades al debat de política general. Sí que han pogut, però, llegir la sentència que el TC ha fet arribar a través de correu electrònic.

"El que diu el TC fent seus els arguments de l'advocacia de l'Estat i de la Fiscalia, és que a nosaltres ens pertocava dir-li al president de la Generalitat i als grups parlamentaris de què podien i de què no podien parlar. Evidentment això no ho vam fer i no ho farem. Admetre unes propostes i no unes altres per raó del seu contingut va en contra de l’essència del parlamentarisme", ha afegit la presidenta del Parlament.

Forcadell ha subratllat que si no hagués permès el debat sobre el referèndum hagués "coartat" la llibertat d'expressió dels diputats. " Novament ens neguem a convertir-nos en censors al servei d’un govern incapaç de resoldre els problemes polítics", ha afegit. Darrera la presidenta han parlat un a un tots els membres assenyalats de la Mesa per defensar la seva actuació tant en el debat de política general, com en les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, per les quals ja han anat a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Joan Josep Nuet ( CSQP), és l'únic no independentista entre els que apunta el TC i la Fiscalia. "Si jo fos independentista també hauria de poder expressar al Parlament aquesta idea política. No puc concebre que algú prepari una llista negra de temes i de persones sobre els quals no es pot parlar a la seu de la sobirania popular de Catalunya", ha conclòs.