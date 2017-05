Forcadell i Simó van demanar empara al TSJC perquè protegeixi la inviolabilitat dels diputats

L'endemà de la declaració davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, han assegurat que no han comès cap il·legalitat, tampoc des del punt de vista de l'ordenament jurídic espanyol. Des dels micròfons de Rac 1, Forcadell i Simó han afirmat que van complir el reglament, emanat de l'Estatut i la Constitució espanyola, i que per tant van seguir la llei espanyola. És més, Simó fins i tot ha dit que si no s'hagués tramitat la resolució sobre el referèndum en el debat de política general s'hagués contradit la llei perquè s'estaria "atacant el parlamentarisme".

La presidenta del Parlament ha assegurat que van demanar empara, durant la declaració al TSJC, perquè protegeixin la inviolabilitat parlamentària dels diputats. "No entenem com se'ns pot voler inhabilitar per fer la nostra feina", ha dit Forcadell sobre la possibilitat que el tribunal les acabi inhabilitant.

A parer seu, si el debat sobre el referèndum està al carrer també ha de poder estar al Parlament, digui el que digui el Tribunal Constitucional. "No tenim por, estem convençudes del que fem", ha assegurat Simó sobre el paper que està tenint.

Forcadell i la resta de membres de la Mesa del Parlament estan acusades de desobediència per haver admès a tràmit la resolució sobre el referèndum del debat de política general, malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional de tramitar res que estigui relacionat amb el referèndum. La presidenta del Parlament ha remarcat que el que es va aprovar en el debat de política general no té vincles jurídics sinó que són declaracions polítiques.

Preguntada per si s'esperava més gent a les portes del TSJC -ahir hi havia mil persones menys que el desembre passat- Forcadell ha assegurat que no i ha posat en valor la mobilització ciutadana tenint en compte que era un dilluns laborable a les 8 del matí. "La gent d'aquest país ha demostrat moltes vegades que quan hi ha de ser, surt al carrer", ha assegurat Forcadell.