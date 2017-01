Forcadell es mostra convençuda que hi haurà pressupostos i recorda que és "responsabilitat de tots els grups"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha mostrat convençuda hi haurà pressupostos de la Generalitat per al 2017 "perquè tothom està d'acord que és millor tenir pressupostos que no tenir-ne". En aquest sentit, ha remarcat que "és responsabilitat del Govern fer uns bons pressupostos però també de tots els grups parlamentaris", ja que la "responsabilitat" de la resta de formacions "és millorar-los perquè siguin els millors pressupostos possibles". "Els pressupostos serveixen per ajudar la gent que més ho necessita i en aquests moments aquesta és l'obligació de tots els representants polítics", ha sentenciat. Altrament, Forcadell ha expressat el seu suport "incondicional" a l'expresident Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau amb vista al 6 de febrer, quan arrencarà el judici pel 9-N. La presidenta del Parlament ha insistit que "posar les urnes, mai de la vida pot ser un delicte" i, per això, s'ha mostrat convençuda que la societat civil participarà a la mobilització convocada per aquell dia per les entitats sobiranistes (ANC, Òmnium Cultural, AMI i l'ACM).

La presidenta del Parlament ha remarcat la importància de tenir "una societat civil extraordinàriament activa, mobilitzada i conscienciada" i ha insistit que "posar les urnes, mai de la vida pot ser un delicte" i, per tant, "ni a Catalunya ni al món es pot entendre que es pugui jutjar una persona pel simple fet de posar les urnes i de fer el que li demanaven els ciutadans del país". En relació amb l'acte convocat pel 6 de febrer per les entitats sobiranistes, Forcadell s'ha mostrat convençuda que la societat catalana "es mobilitzarà per aquest fet i per defensar el dret dels catalans a defensar el seu futur" perquè "cap tribunal decidirà el nostre futur sinó que ho farem nosaltres".

Carme Forcadell ha fet aquestes declaracions abans d'inaugurar la 54a Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, que se celebra a les Borges Blanques. La presidenta del Parlament, acompanyada per l'alcalde Enric Mir, ha estat l'encarregada de lliurar a l'il·lustradora i ninotaire Pilarin Bayés el Premi Cultura de l'Oli 2017, amb què el certamen borgenc distingeix persones, empreses o entitats per la seva tasca de difusió arreu del producte estrella de la fira, l'oli d'oliva.