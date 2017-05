Forcadell defensa "la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió" a Budapest

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defensat aquest dimecres "la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió" en la seva intervenció davant de la Conferència de Presidents de la Regió Europa de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que se celebra aquest dimecres i dijous a Budapest (Hongria).

Forcadell, que ha agraït poder-hi participar per primera vegada, ha assegurat també que la cambra catalana comparteix "profundament" els objectius de l'APF com la promoció de la democràcia i dels drets humans. En aquest sentit ha remarcat l'obligació de defensar aquests "valors fonamentals" també a Catalunya, segons recull el comunicat del Parlament.

Tot plegat ho ha dit en referir-se a la seva declaració de dilluns davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a causa de "la querella penal contra membres de la mesa del Parlament per permetre un debat parlamentari".

En una intervenció posterior, la presidenta ha expressat el seu suport a les resolucions relatives a la lluita contra la pobresa i la de dona i emprenedoria, "d'especial interès en el context actual".

Precisament aquest dimarts, el delegat de la Generalitat a l'Europa Central, Adam Casals, explicava a Catalunya Ràdio que un alt càrrec de l'ambaixada espanyola a Hongria va trucar per telèfon a la delegació i va "insultar-los i esbroncar-los". El número dos de l'ambaixada, José Luís Rodríguez de Colmenares, volia tenir tota la informació sobre el viatge de Forcadell a Budapest.

El Parlament forma part de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia des del 2008 com a observador permanent. Hi ha representats 83 parlaments, entre els quals n'hi ha 52 que en són membres de ple dret, 14 que en són membres associats i 17 més que, com el de Catalunya, en són observadors permanents.

En aquesta Conferència de Presidents a Hongria s'ha treballat de cara al programa de l'Assemblea Regional Europa, que tindrà lloc el proper 23 d’octubre a Bòsnia i Hercegovina.