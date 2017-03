Forcadell se salta la llei a propòsit, segons el TSJC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continuarà endavant amb la investigació sobre la resolució del referèndum després del debat de política general al Parlament. Considera que els primers indicis denunciats per la fiscalia en la seva querella contra Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet indiquen que van infringir de manera “intencionada, patent i clamorosa” la Constitució, saltant-se el repartiment de competències de l’Estat i permetent la votació. És el que argumenten els magistrats en el seu últim escrit sobre el cas Forcadell, en què tomben els recursos presentats per la presidenta del Parlament i els tres membres independentistes de la mesa contra la querella de la fiscalia.

El tribunal considera que, en vista dels primers indicis, l’actuació de Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet pot ser qualificada d’“arbitrària”. Posa en valor la querella de la fiscalia, que ja advertia que s’havia tramitat la votació de la resolució “amb plena consciència de la seva il·legalitat”. Tenint en compte que Forcadell i la mesa ja havien tirat endavant la votació de les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent, al juliol -l’altre fet que ja investigava el TSJC i al qual ara s’ha sumat la nova querella de la fiscalia-, els magistrats creuen que la seva actitud permetent també la votació de la resolució del referèndum, al setembre, constitueix inicialment una “única conducta col·lectiva i obstinada de desobediència” al Tribunal Constitucional (TC). Els magistrats també adverteixen als quatre investigats que l’advertiment del TC era clar: “El manament judicial no sembla obscur, ni inconcret ni imprecís”, destaca el TSJC.

Forcadell i la resta d’investigats també posaven en dubte en el seu recurs que la fiscalia no s’hagués querellat contra un dels membres de la mesa, Joan Josep Nuet. Argumentaven que la decisió del ministeri públic -que va excloure Nuet per la seva trajectòria- era “senzillament per criteris polítics”, ja que Nuet és l’únic dels quatre no independentistes. El TSJC no entra a valorar-ho, però avisa que, d’entrada, els arguments de la fiscalia per no incloure Nuet li semblen “ajustats”.

Drets fonamentals

L’última resolució del TSJC pel cas Forcadell va coincidir ahir amb el primer pas d’Artur Mas per recórrer la condemna -encara no ferma- de dos anys d’inhabilitació pel 9-N. L’expresident, Joana Ortega i Irene Rigau -que ahir van participar en la reunió del Govern per mostrar la seva disposició a col·laborar amb l’executiu- van anunciar la seva intenció de portar la sentència al Suprem.

Consideren que “vulnera” alguns dels drets fonamentals recollits per la Constitució, com ara el d’igualtat davant de la llei, el de llibertat ideològica i d’expressió i el dret a la lliure participació dels ciutadans en assumptes públics.