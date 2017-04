El jutge demana a França que permeti accedir la Guàrdia Civil a les armes i explosius entregats per ETA

El jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco vol que les armes entregades aquest dissabte per ETA a França serveixin per aclarir atemptats perpetrats a l'Estat que encara no s'han resolt. Per això ha enviat una petició a París perquè permetin accedir la Guàrdia Civil a tot aquest arsenal, municions i explosius. El magistrat, per ara, no té intenció de desplaçar-se a França per tirar endavant aquestes investigacions directament.

La petició internacional -denominada en llenguatge jurídic com a comissió rogatòria- la va sol·licitar la Direcció Adjunta de la Guàrdia Civil. El seu objectiu és que els agents d'aquest cos puguin accedir a les armes, explosius i altres efectius entregats per ETA, però també als informes balístics, d'explosius, d'empremtes, restes biològiques, ADN i qualsevol altre que els cossos policials francesos puguin realitzar al respecte.

La sol·licitud s'envia a París en el marc de la investigació oberta per Velasco sobre l'entrega d'armes de dissabte a petició de l'institut armat i que investiga delictes de terrorisme. El magistrat invoca la reciprocitat entre tots dos països, així com els acords de cooperació jurídica de la Unió Europea en matèria penal.

Dissabte passat, membres de la comissió de verificació del desarmament de l'organització terrorista van entregar a la policia francesa les coordenades dels dipòsits en els quals ETA hi guardava 118 pistoles, rifles i armes automàtiques, 2.875 quilos d'explosius i 25.700 elements de detonació i munició. Prèviament, un dels mediadors amb la banda, Jean Nöel Etcheverry, Txetx, el que va entregar les coordenades dels 'zulos' a aquesta comissió internacional a Baiona.