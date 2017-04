França no posa traves al desarmament d'ETA

“Un gran pas en un dia incontestablement important”. Amb aquest concís comentari va avaluar el ministre de l’Interior francès, Matthias Fekl, l’entrega d’armes d’ETA feta ahir a les autoritats franceses, que només va descriure com una “etapa de neutralització d’un arsenal d’armes i explosius”. En una breu conferència de premsa des de París, el ministre de l’Interior va assegurar que l’objectiu d’aquesta operació “potencialment perillosa” era que es pogués efectuar en “les condicions que minimitzessin al màxim els riscos per a la seguretat de les persones i dels béns”.

Precisament, des de Baiona, el president d’honor de la Lliga dels Drets de l’Home i representant dels artesans de la pau, Michel Tubiana, va lamentar-se de l’absència de representants del govern de França durant l’acte d’entrega a l’ajuntament del municipi.

El cert és, però, que l’executiu francès ha cedit discretament a les pressions de la societat civil. Per una banda, no ha posat traves a les operacions que van culminar ahir en aquesta jornada històrica, en paraules del líder de la comissió internacional de verificació, Ram Manikkalingam. Per l’altra, ha iniciat un dispositiu de recuperació de l’armament a través de l’autoritat judicial. Això sí, França insisteix que la restitució d’armes és, sobretot, una qüestió judicial -i no política-“que només pot emmarcar-se en el respecte de l’estat de dret”, segons va recordar ahir Fekl, que no va oblidar-se de mencionar les víctimes i els seus familiars, així com els policies i membres de la Guàrdia Civil. El missatge de Felk és calcat al que va fer fa un mes el primer ministre, Bernard Cazeneuve, en una visita oficial al municipi de Pau, a una hora de Baiona. Malgrat que en aquella ocasió Cazeneuve va afirmar que “cap govern no pot oposar-se a la restitució d’armes que han estat a l’origen d’actes violents”, el govern francès vol evitar entrar en conflicte amb Espanya i per això posa l’accent en la qüestió judicial.

Investigació de la fiscalia

El ministre de l’Interior francès va voler puntualitzar ahir que l’entrega de la llista dels vuit amagatalls d’armes repartits entre les regions de Nova Aquitània i Occitània “és una decisió presa de manera unilateral per ETA”.

La fiscalia francesa, que en un comunicat va indicar ahir que “l’inventari precís de les armes [...] encara està en curs”, va obrir una investigació preliminar principalment per “associació de malfactors en relació amb una empresa terrorista”. Segons mitjans francesos, la investigació vol determinar si algunes de les armes que es van trobar ahir en els vuit amagatalls han sigut utilitzades en el passat. La policia espanyola també vol esbrinar si entre les armes decomissades ahir n’hi ha alguna que es fes servir en els últims atemptats d’ETA.