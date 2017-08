La Fundació Francisco Franco creu que defensar la seva entitat és una "obligació cívica"

La Fundació Francisco Franco (FNFF) ha sortit al pas de la petició de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica perquè el Congrés il·legalitzi l'entitat. En un últim paràgraf contundent, argumenten: "La defensa de la FNFF és, a dia d'avui, una obligació cívica, per sobre de discrepàncies ideològiques o simpaties polítiques. És la pedra angular del respecte a la llei i a la investigació històrica de la societat espanyola. És la clau per permetre el reconeixement i homenatge públic a les víctimes causades pel Front Popular, i aconseguir la declaració de genocidi per la matança de catòlics que va provocar. Però a més és una obligació per evitar la il·legalització de tot aquell que planta cara a les exigències totalitàries de l'esquerra".

A través d'un extens comunicat, l'entitat ha rebatut els arguments del professor universitari Manuel Maroto, que va publicar un article a Eldiario.es amb el títol "L'extinció de la Fundació Francisco Franco, una qüestió d'interès general". Entre altres coses, la FNFF justifica haver escrit a Twitter "Si cal tornar a passar, passarem", en resposta a un diputat de Podem al Congrés. "Un esquerranós ens va amenaçar amb el 'No pasarán'".

Un dels retrets de Maroto a la FNFF és que afirmi que Franco no va afusellar ningú. L'entitat defensa que qui va ordenar les execucions no era el cap de l'Estat, sinó la justícia. "És una evidència que el Front Popular va fer dotzenes de milers d'execucions. Considera Maroto que Manuel Azaña va afusellar cadascun dels executats pel Front Popular?", es pregunta.