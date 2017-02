Gabriel (CUP) avisa que fer el referèndum implicarà actuar al marge de la legalitat i demana "determinació"

La CUP celebra aquest dissabte un Consell Polític extraordinari, obert a militants i simpatitzants, per encarar la recta final del procés sobiranista, amb un referèndum a l'horitzó. L'organització de l'esquerra anticapitalista obrirà així el debat -només es discutirà, no es votarà- entre les seves bases sobre quina ha de ser l'estratègia per fer efectiu el referèndum i per implementar-ne el resultat en cas de sí majoritari a la independència. Per escalfar motors, però, aquest divendres el vespre la diputada Anna Gabriel i Natàlia Sánchez, membre del Secretariat Nacional, han ofert una xerrada per a militants per explicar en quin punt està, a parer seu, el procés d'independència.

En el marc d'explicar com es convocarà la consulta d'autodeterminació, Gabriel ha avisat que el referèndum "no podrà ser legal", perquè qualsevol llei de referèndum o de transitorietat jurídica serà impugnada al Tribunal Constitucional. La cupaire ha recordat que les institucions espanyoles ja han anul·lat vàries lleis del Parlament i que és "l'estat espanyol qui decideix la vigència de les lleis". És per això que ha apostat per afrontar el debat de forma "realista" i "amb determinació" assumint que caldrà desobeir la llei per poder votar.

La diputada de la CUP ha assegurat que "coexistiran dues legalitats", l'una "emanada de la gent" (la catalana) i l'altra de l'Estat, del qui ha admès que tindrà "tota l'autoritat" i el monopoli de la violència. Així, ha reconegut que davant d'aquesta confrontació qui té més "capacitat" de fer valdre's és l'estat espanyol i que per això s'aspira a un "arbitratge internacional" que entri a prendre partit. En aquest punt ha considerat clau la comissió d'experts internacionals -juristes i especialistes en processos electorals- que ha d'observar, segons el pla sobiranista, la realització del referèndum.



La CUP planteja separar el referèndum de la transitorietat jurídicaDavant aquest escenari, ha assegurat que des de la CUP estan preparats per assumir responsabilitats per la desobediència, també penals. "Caldrà una determinació evident", ha dit dirigint-se al públic que l'escoltava i assegurant que per fer valdre el resultat del referèndum serà necessària una "mobilització determinada i sostinguda en el temps que vagi més enllà de mobilitzacions puntuals".

El codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia, clau

És per això que Gabriel ha dit que es treballa per seguir al màxim el codi de bones pràctiques sobre referèndums de la Comissió de Venècia, un òrgan que depèn del Consell d'Europa i que té un seguit de recomanacions sobre processos electorals. N'ha posat alguns exemples: que es dipositin les urnes en els llocs on està acostumada la població a anar a votar per les eleccions o que existeixi un espai equiparable per la campanya de totes les opcions.

Malgrat que el referèndum "no anirà acompanyat de la legalitat espanyola", Gabriel sí que ha exposat aquests "instruments" per convocar-lo i per mostrar al "món" que la Generalitat té la capacitat de celebrar un referèndum "com si fos legal". En aquest punt, ha considerat que és clau la "credibilitat" i assegurar que s'implementarà el resultat, ja que creu que és la millor manera de cridar a una participació majoritària en la consulta, també dels partidaris del no.

En relació a la preparació de la transitorietat, Gabriel ha avisat que no estarà tot a punt per actuar com un estat independent en qüestió d'hores, sinó que els preparatius estaran desplegats perquè l"endemà d'una victòria del sí es pugui aguantar el resultat". "Hi ha d'haver un moment d'interlocució amb l'estat espanyol", ha dit per fer, per exemple, un traspàs d'actius i passius.

Incís sobre els pressupostos

Enmig del referèndum, però, Gabriel ha fet un incís sobre pressupostos. Preguntada pel públic, sobre si la CUP ha perdut la capacitat d'influir en els comptes un cop ja ha anunciat el sí, Gabriel ha advertit que la partida no s'ha acabat. "No s'ha tancat el debat pressupostari, hi ha la possibilitat que la reforma fiscal s'aprovi", ha assegurat la diputada de la CUP.

Els cupaires mantenen esmenes als comptes fins al ple de la votació final -serà d'aquí un mes perquè l'oposició ha recorregut els comptes al Consell de Garanties Estatutàries- i esperen que els altres grups polítics els donin suport en l'augment de la pressió fiscal a les rendes més altes. Aquesta pujada d'impostos es plasmaria en l'IRPF, l'impost de Patrimoni, Successions i Donacions.

La campanya del sí

Al seu torn, Natàlia Sánchez, membre del Secretariat nacional de la CUP, ha explicat com es planteja l'esquerra independentista la campanya pel sí a la independència de cara al referèndum. Sánchez ha apostat per una campanya focalitzada en el que ha de venir després de la consulta: "una vida més digna" amb la independència. Per a Sánchez, per complir aquest objectiu, hi ha d'haver el compromís d'un procés constituent "transparent, participatiu i vinculant" després del referèndum, en què la ciutadania pugui decidir com serà l'eventual república catalana.

Per fer-ho, ha demanat la implicació institucional i que durant la campanya del sí s'expliqui com ha de ser el procés constituent i quins exemples hi ha al món de deliberacions similars. De fet, el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, ja té programades un seguit de conferències del març fins al maig per explicar, en política comparada, processos deliberatius a gran escala com va ser el cas d' Islàndia, Xile, Equador, Bolivia, entre altres.

Demà la CUP debatrà entorn un document elaborat per l'assemblea local de Reus, que va aprovar recentment el Consell Polític com a base per iniciar la discussió. Aquest document, segons fonts cupaires, pivota entorn la campanya del sí al referèndum -a qui s'ha d'adreçar la CUP i quina implicació ha de tenir l'esquerra anticapitalista en la campanya unitària-, les aliances internacionals que es poden teixir i quins escenaris s'obren en cas de referèndum. La CUP comença a forjar l'estratègia per a la recta final.