La CUP no trenca la "confiança" amb el Govern per la reunió Puigdemont-Rajoy però li retreu que no se'ls informés

Tot i la trobada secreta entre Puigdemont i Rajoy, la CUP no trenca la confiança amb el Govern. La portaveu de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha assegurat que no donen per "trencada" la cadena de confiança –que va demanar Puigdemont després de superar la qüestió de confiança al setembre–, perquè s'hi "juguen molt en aquesta legislatura". Gabriel, però, ha retret al Govern que no els informés de la reunió i assegura que els genera "inquietud" que, tot i que "sembla que no hi és", es pugui obrir una "via per negociar alguna cosa més que no sigui el referèndum".

En una entrevista a TV3, Gabriel ha explicat que de moment el Govern no els ha donat cap explicació de la trobada, tot i que els hi han demanat, però confia que ho faran. "Podem entendre que hi hagi trobades, però exigim que qualsevol negociació amb l'estat espanyol sigui per fer el referèndum, no entendríem qualsevol altra negociació i ens faria replantejar el suport a la legislatura", ha avisat la diputada cupaire.

De totes maneres, Gabriel no creu que serveixi de res una negociació amb l'Estat perquè el govern espanyol "no vol celebrar el referèndum". Malgrat tot, considera "legítim" que l'Estat pugui fer una oferta a Catalunya, però si el Govern l'acceptés representaria "una alteració flagrant del full de ruta" i ha deixat clar que la CUP "no es mourà del referèndum".

Segons Gabriel, la CUP podria haver entès "perfectament" que s'hagués celebrat la trobada en secret si el Govern els hagués informat abans, cosa que assegura hauria evitat "especulacions, comentaris i l'ambient que s'ha generat que és innecessari". La CUP vol que tot això hagi servit perquè el Govern actuï d'una manera més "nítida".

El referèndum no és "estatutari"

"Ja sabem que el referèndum no és estatutari". Gabriel no veu de què serviria negociar les esmenes que faci el Consell de Garanties Estatutàries sobre les partides sobre el referèndum que han recorregut PSC, C's i PP i ha defensat fer "cas omís" de les propostes que tinguin per objectiu no fer el referèndum.

La diputada de la CUP també ha reiterat l'avís del "xoc de legalitats" que hi haurà quan se suspengui la llei de transitorietat –que és la que "acompanyarà la convocatòria del referèndum i hi donarà cobertura", ha dit– i ha retret al Govern que "no serveix de massa crear expectatives que tot es desenvoluparà de la llei a la llei". Per Gabriel, caldrà "fer prevaldre la legalitat catalana des de la perspectiva de la legitimitat".

La CUP està treballant en aquesta llei per "anticipar els escenaris" que es poguin trobar un cop el Tribunal Constitucional la suspengui. Gabriel, però, ja compta que hi poden haver "inhabilitacions" pels diputats que votin la llei de transitorietat.