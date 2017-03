Gabriel: "No avalarem cap embolcall de tercera via que acompanyi el referèndum"

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha advertit que no acceptaran cap mena de "devaluació" del referèndum. En una entrevista a RAC1, diputada cupaire ha avisat que no avalaran "cap alternativa ni cap embolcall de tercera via que pretengui acompanyar el referèndum". Per Gabriel, el que han de decidir els catalans en el referèndum és "independència sí o no". D'aquesta manera, es desmarca a la porta a l'oferta que l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha fet a l'Estat perquè faci la seva proposta per Catalunya perquè es pugui sotmetre a referèndum.

Gabriel ha tornat a reclamar que el Govern fixi data i pregunta pel referèndum. I en aquest sentit, tot i que la CUP assegura que té clar que el binomi que ha de decidir la ciutadania en el referèndum és "independència sí o no", la diputada cupaire creu que la pregunta no l'hauria de decidir només Junts pel Sí i la CUP, sinó que "seria oportú compartir-la amb altres formacions".

"La Constitució està per ser desbordada de forma democràtica". Gabriel ha defensat així que ahir el Parlament aprovés uns pressupostos que inclouen la disposició addicional 31 sobre el referèndum i que els lletrats de la cambra advertissin de la seva inconstitucionalitat. Així, creu que ningú que defensi el "dret a l'autodeterminació" no accepta els límits de la Constitució.En aquest sentit, i després de conèixer la inhabilitació de l'exconseller Francesc Homs, Gabriel ha afirmat que les inhabilitacions són "un preu molt assumible que hem d'estar disposats a pagar".

Els pressupostos que ahir es van aprovar amb els dos vots favorables de la CUP, però, no són els que haguessin volgut els cupaires, ha dit Gabriel. "Entusiasme cap", però "compromís amb el referèndum, tot". Si durant els dos últims mesos després que el Consell Polític de la CUP donés el sí als comptes hagués caigut el compromís per fer el referèndum, la CUP "s'hauria replantejat el seu suport".