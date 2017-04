Gabriel assegura que hi ha "personal suficient" a Catalunya disposat a assumir riscos per fer el referèndum

En ple debat sobre el risc que haurien d'assumir o no els funcionaris en la celebració del referèndum, la portaveu de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha assegurat aquest dijous que a Catalunya hi ha " personal suficient" disposat a tirar endavant la consulta tot i les amenaces. "Tenim personal a tot arreu sense necessitat de posar persones que temin per la seva posició", ha afirmat en una entrevista a 'Els Matins' de TV3, recordant que al país hi ha alcaldes, regidors i ciutadans "absolutament implicats" en fer possible la votació. Tot i que no serà fàcil, ha admès Gabriel, una de les "fortaleses" amb què compta la majoria independentista és que "hi ha una part de la població que s'ho creu".

La diputada anticapitalista, d'altra banda, ha aprofitat per treure ferro a les polèmiques declaracions del diputat de Junts pel Sí Lluís Llach , que en una conferència el mes passat va dir que hi haurà sancions contra els funcionaris que no acatin la llei de transitorietat jurídica. Ha avalat les paraules del cantautor, i ho ha fet emmarcant-les en les conseqüències del Procés: "El que deia Lluís Llach, i que compartim, és que si hi ha un referèndum i una majoria de població que aposta pel sí, les institucions han d'implementar resultats. I emanarà una legalitat que s'ha de complir, però no per imposició sinó perquè serà la voluntat majoritària. Vol dir això, fer valdre els resultats i no fer una declaració simbòlica".

En aquest sentit, Gabriel ha explicat que a la CUP "li alarma o inquieta tot allò que desdibuixi o dilueixi el sentit del referèndum". Així, en referència als emplaçaments a la negociació que l'expresident Mas fa a l'Estat, la cupaire ha qüestionat si els fa des d'una "vessant autonomista" o "des del desig que el país no s'autodetermini", i ha afegit que la consulta ha de tenir una " pregunta molt concreta". També s'ha pronunciat sobre el convenciment de Puigdemont de que "es pot votar de moltes maneres". "No sé si es pot votar de moltes maneres", ha apuntat, defensant-ne una de sola: "Davant d'una pregunta i resposta binaria, la gent va a un col·legi electoral i exerceix el vot".