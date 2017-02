Gallardón diu que "Iglesias i els seus sequaços" són "majordoms" que van cobrar del chavisme i "no creuen en la democràcia"

L'exministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón, membre de l'equip de defensa de l'opositor veneçolà Leopoldo López, ha carregat durament contra Podem per no assistir a l'acte d'aquest dijous en què es va demanar la seva llibertat i ha titllat a " Pablo Iglesias i els seus sequaços" de "majordoms a sou" del chavisme. En dues entrevistes a Onda Cero i a la Cadena COPE, Gallardón ha remarcat que en aquest acte "de dignitat i unitat" van unir les seves veus "els demòcrates", i ha afegit que "els que no hi van ser -com Podem- és perquè no creuen en la democràcia".

A més, ha respost l'"insult mesquí" d'Iglesias, que va titllar l'expresident socialista Felipe González de " majordom del capitalisme", afirmant que "l'única relació econòmica acreditada en tot aquest assumpte" és que "Iglesias i els seus sequaços, en les seves estructures prèvies a la constitució de Podem, van cobrar de Veneçuela ", de manera que ells sí que són" majordoms a sou "i per això " defensen una tirania". El seu silenci, ha dit, "no és còmplice, és culpable".

També ha advertit que els esforços de mediació, en què participa l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero a Veneçuela són en realitat "una mentida" que només està servint per "blanquejar la tirania" i " demorar la condemna internacional" i que no servirà per alliberar els presos. I és que Gallardón sosté que "fins que no s'acabi la dictadura" chavista, ni Leopoldo López ni els altres presos polític deixaran la presó.

Amb tot, creu que el govern espanyol i tots els governs llatinoamericans han de "fer més, arribar més lluny, ser més rigorosos i anteposar la defensa de les llibertats i els drets humans a qualsevol altre tipus d'interessos". En concret, ha demanat al govern espanyol que lideri una reflexió en el si de la UE, estenent així el compromís "incondicional" que ja ha demostrat amb l'alliberament dels presos i deixant clar que no és només un assumpte llatinoamericà.