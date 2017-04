García Albiol: "El que desitjarien Puigdemont i Junqueras és que entrés l'exèrcit per la Diagonal i se'ls emportessin detinguts"

El president del PPC, Xavier García Albiol, s'ha mostrat convençut que no hi haurà referèndum per l'autodeterminació a Catalunya. "No es repetirà el 9-N, potser al setembre hi ha urnes a les seus d'ERC, l'ANC o el PDeCAT però no a locals públics i col·legis electorals", diu en una entrevista amb l'ACN, durant la qual qualifica d'"insostenible" la situació a Catalunya i que s'haurien de convocar eleccions de manera "immediata".

El líder popular afirma que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pot fer la convocatòria i ha augurat que faran "algun tipus de gesticulació", que s'emmarca en una "estratègia de precampanya electoral" per tal de "generar tensió". "Però no col·locaran les urnes i són conscients que el referèndum no es farà", afegeix. D'altra banda, creu que JxSí s'ha convertit en una "olla de grills" i recomana a Puigdemont que no busqui "mediadors" pels procés sinó per a les diferències internes de la coalició, fent referència a la visita de dos congressistes nord-americans el passat diumenge.

El president del PP a Catalunya creu que el referèndum és una "enganyifa" i subratlla que Puigdemont i Oriol Junqueras "saben perfectament que no es farà" i que el fan servir amb un objectiu electoralista: "necessiten mantenir un relat que els permeti arribar a les eleccions amb un relat viu i amb la societat que defensa el projecte independentista en tensió". Albiol també posa data a les noves eleccions, al començament de 2018.

Albiol ha valorat que estan augmentant els "nervis" al sí de l'independentisme i en especial de la coalició de JxSí, assegurant que en els propers mesos el que es podrà veure és una "gran disputa entre partits". "Comencen a primar els interessos electorals d'ERC i PDeCAT i no tinc cap tipus de dubte que el segon semestre del 2017 veurem espectacles molt poc gratificants observant com es barallen entre ells".

"No farà falta entrar amb tancs"

Sobre com ha d'actuar el govern espanyol, Albiol descarta que sigui necessari recórrer a la suspensió de l'autonomia o l'estat de setge recollits per la Constitució. "El que desitjarien Puigdemont i Junqueras és que entrés l'exèrcit per la Diagonal i se'ls emportessin detinguts, perquè seria el paper victimista que estan provocant però l'estat de dret no els donarà aquest gust", afirma.

Albiol defensa que aquest estat de dret disposa d'elements "que no són tan coercitius" i que "garanteixen la democràcia i la llibertat a Catalunya". Afegeix que es faran servir aquestes eines per evitar un "despropòsit polític" com el que planteja el Govern. "No farà falta entrar amb tancs ni buscar una situació d'excepcionalitat amb toc de queda com li agradaria a algú", ha reblat.

Albiol també defensa que el PP "no té cap intenció de judicialitzar la política catalana" però defensa que si els dirigents polítics catalans estan "sistemàticament saltant-se semàfors en vermell i trepitjant la línia continua, hi ha d'haver una resposta per garantir la normal convivència a Catalunya". En aquesta línia, diu que la voluntat de l'executiu de Mariano Rajoy és "poder seure a al taula amb el Govern" i ha lamentat que aquest està "provocant constantment saltant-se la legalitat" i que per això el govern espanyol ha de donar resposta a aquests "excessos".

Demana al PSC que concreti la tercera via

Un cop més, Albiol demana un "exercici de responsabilitat" a PSC i C's per tal de donar una resposta conjunta al projectes independentista i es dirigeix especialment al partit taronja perquè creu que aquest partit està "disposat a seure a parlar amb el PSC sobre la tercera via" però els ha reclamat que abans han de concretar molt bé en què consisteix.

"Volen reformar la Constitució? Ens sembla bé però ens han d'explicar què és el que volen reformar, com ho reformen i si aquesta reforma significaria igual o més consens que el que es va tenir en el seu dia", apunta. En aquesta línia, diu que no té sentit plantejar una reforma de la Constitució si la meitat del Congrés hi votaria en contra.

Fins ara, Albiol creu que tan des del PSC com des de C's hi ha "molt bones paraules però no acaben de concretar" i reclama que parlin "amb la mateixa claredat" que ho fa el PPC. En tot cas assegura que no perd l'esperança perquè quan sigui necessari tan els socialistes com la formació taronja els "faran costat". Amb tot, defensa que fins ara el seu partit és el que està "plantant cara de debò" al projecte independentista.