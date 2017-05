García Castellón, el jutge que va empresonar Mario Conde, instruirà els casos Púnica i Lezo

Ja hi ha substitut per al jutge Eloy Velasco, l'assot del PP que fins ara ha portat la instrucció de l'operació Lezo i la trama Púnica. Serà el magistrat Manuel García Castellón, que té al seu historial haver empresonat Mario Conde i perseguit a Augusto Pinochet. És, de fet, l'actual titular del jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, on s'instrueixen els polèmics casos de corrupció, i Velasco el substituïa com a interí mentre feia de jutge d'enllaç tant a París com a Itàlia (va estar a l'Audiència Nacional del 1995 al 2000). Ara ha sol·licitat el reingrés, segons han confirmat a Efe fonts pròximes al mateix afectat.

Després d'intentar-ho amb els fiscals, ara li toca al jutge

Eloy Velasco, el magistrat que ocupava el lloc de García Castellón de manera interina, ha sol·licitat i obtingut l'ascens per ocupar una de les places, de nova creació, a la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional. En breu, està previst que la seva plaça surti a concurs, però García Castelló té tots els números per ocupar-la, ja que és, de fet, la seva plaça original.

Segons les mateixes fonts, García Castellón obtindrà el reingrés a la plaça en el termini aproximat d'un mes, ja que Eloy Velasco ha d'abandonar ja aquest jutjat per incorporar-se a la sala d'apel·lacions de l'Audiència de manera immediata.

García Castellón haurà d'assumir un important volum de feina: Eloy Velasco ha ajornat la major part de les diligències pendents sobre els casos Lezo i Púnica per a qui ocupés la seva plaça. Mentre no es produeixi el canvi, ja que són necessàries diferents actuacions, prendran les regnes del cas els jutges de guàrdia de l'Audiència.